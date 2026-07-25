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Yaya Muñoz respondió a las críticas que le hizo Samantha Correa: "Otra cosa es ser famoso"

Yaya Muñoz enfrentó a Samantha Correa tras sus comentarios y afirmó que ser famoso va más allá de tener seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yaya Muñoz le contestó a Samantha Correa.
Yaya Muñoz le contestó a Samantha Correa. (Foto: Canal RCN)

Yaya Muñoz le respondió a Samantha Correa luego de que ella insinuara que no es famosa.

Yaya Muñoz defendió su participación en La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz defendió su participación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué comenzó el enfrentamiento entre Yaya Muñoz y Samantha Correa?

El enfrentamiento comenzó porque en medio de un en vivo, Correa habló de varios de los personajes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3, ocasionando que Carla Giraldo y Yaya le comentaran.

Samantha dijo que si a ella la llegaran a buscar para participar en el reality diría que no, pues siente que no va gente tan famosa y que además no le pagarían bien.

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Muñoz reaccionó a esas palabras y replicó en el programa “Tamoenvivo”, donde dejó claro que una cosa es tener seguidores y otra ser realmente famoso.

Según ella, el pago depende del nivel de reconocimiento que tenga cada talento y, en su caso, no sería alto porque el formato está pensado para quienes quieren mostrar su talento y crecer en la industria del entretenimiento.

Yaya Muñoz desmintió las declaraciones de Samantha Correa.
Yaya Muñoz desmintió las declaraciones de Samantha Correa. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Samantha Correa a la respuesta de Yaya Muñoz?

El comentario de Yaya no cayó bien en Samantha, quien respondió asegurando que Muñoz era la menos indicada para opinar.

Incluso le pidió que guardara silencio, pues según Correa, Yaya se gana la vida hablando de otras personas.

Además, Samantha, en compañía de un hombre, lanzó una indirecta en video insinuando que Yaya era “bruta” y que no importaba lo que dijera en los micrófonos del programa que conduce.

Yaya Muñoz insistió en que seguirá hablando con la verdad y desmintiendo las declaraciones de Samantha, sobre todo porque ella opina de un programa en el que nunca ha estado ni conoce de cerca.

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Para Yaya, La casa de los famosos ha sido una plataforma que ha cambiado la vida de muchos participantes, dándoles visibilidad y oportunidades que antes no tenían.

El Canal RCN, mientras tanto, ya se encuentra preparando la cuarta temporada del reality, que llegará en el 2027.

la nueva edición promete reunir a muchas de las personalidades más reconocidas del medio junto a figuras emergentes que buscan consolidarse en la televisión.

La expectativa es alta, pues el formato ha demostrado ser un trampolín para talentos que, tras su participación, logran abrirse camino en la industria.

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