Samantha Correa arremete contra Yaya Muñoz por cuestionar su fama: "Necesito vistas"

Samantha Correa reaccionó a las declaraciones de Yaya Muñoz donde señala que solo tiene seguidores, pero no es famosa.

Yaya Muñoz participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo comenzó el enfrentamiento entre Yaya Muñoz y Samantha Correa?

La polémica entre ambas comenzó porque Samantha habló del formato de La casa de los famosos Colombia, asegurando que no va gente reconocida y que además siente que no le pagarían bien, por lo que no aceptaría participar.

Ese comentario generó la respuesta inmediata de Yaya, quien afirmó que una cosa es tener seguidores y otra muy distinta ser famoso, aclarando que los pagos dependen de la trayectoria de cada talento y que, en su caso, no sería alto porque no la conoce nadie.

Muñoz también cuestionó que Correa hablara con tanta seguridad de un formato que no conoce, y que incluso dijera que no aceptaría participar si la producción la llamara.

Para Yaya, el reality ha sido una plataforma que ha transformado la vida de muchos exparticipantes, dándoles visibilidad y oportunidades únicas.

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Yaya también explicó que el formato es un trampolín que busca reunir a personalidades con trayectoria en el mundo del entretenimiento junto a figuras emergentes de las redes sociales, la música, la actuación y el humor.

La presentadora insistió en que el reality no solo ofrece exposición mediática, sino que abre puertas a nuevas oportunidades profesionales, como contratos, giras y proyectos que antes parecían inalcanzables para muchos de los participantes.

Yaya Muñoz cuestionó la fama de Samantha Correa. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Samantha Correa sobre Yaya Muñoz?

Correa replicó que Yaya solo buscaba generar polémica y meterse en un chisme que no le correspondía para ganar vistas.

Incluso comparó sus propias visualizaciones con las de Muñoz y el programa que conduce, asegurando que, para no ser famosa, ella tiene muchas más reproducciones y que ve a Yaya “quedada” en el mundo digital.

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Además, le lanzó una indirecta por medio de un video donde insinuó que Yaya no tenía dos neuronas conectadas.

La presentadora dijo que no le importan los insultos que pueda recibir de la creadora de contenido, pues seguirá hablando con la verdad y más sobre una situación que vivió en carne propia.

Para Muñoz, su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia le da autoridad para opinar sobre el formato y defenderlo frente a quienes lo critican sin haber participado.