Reconocido cantante pasó de los escenarios a transportar turistas en San Andrés; ¿de quién se trata?

El cantante Buxxi habría pasado de los escenarios y las tarimas a ser moto pirata en la isla de San Andrés.

Buxxi hizo colaboraciones con artistas internacionales y nacionales. (Foto: Freepik)

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¿Por qué fue el incidente entre un grupo de turistas y Buxxi en la isla de San Andrés?

En las redes sociales se ha hecho viral un video de un incidente entre unos turistas y el artista.

Según lo que se puede ver en las imágenes, Buxxi estaría teniendo un enfrentamiento con unas personas por la supuesta pérdida de un dinero.

En el video se escuchan varios insultos entre los involucrados que incluso empiezan a pedir ayuda a los gritos.

Aunque la situación no ha sido aclarada por el cantante a través de sus redes sociales, el hecho generó revuelo entre sus seguidores.

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Muchos aseguran conocerlo personalmente y defienden que si la discusión escaló hasta ese punto fue porque los turistas intentaron aprovecharse de su trabajo.

El episodio se suma a otros conflictos recientes en la isla, como el enfrentamiento entre dos grupos de visitantes por el uso de carros alquilados para recorrer San Andrés.

Las autoridades, por su parte, no han dado explicaciones sobre cómo se regula el negocio de los carros y las motos piratas, un tema que cada vez genera más controversia.

Buxxi se estaría dedicando al transporte de turistas. (Foto: Freepik)

¿Con quiénes ha colaborado Buxxi en la música?

Buxxi es recordado en la industria musical por ser productor en el álbum debut de Fariana y por su éxito “Como tú no hay dos”, que alcanzó millones de reproducciones.

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Además, ha colaborado con artistas internacionales como Juan Magán, Ñejo y Dálmata, Zion y Lennox, y con figuras colombianas como Fanny Lu, ChocQuibTown, J Balvin y Jiggy Drama. Su trayectoria lo posicionó como uno de los nombres más destacados del género urbano en el 2014.

El último tema lanzado por el artista fue el año pasado, pero las reproducciones no alcanzaron el impacto de su mejor momento. En ese contexto, transportar turistas por la isla podría ser una alternativa para generar ingresos adicionales.