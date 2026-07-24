Retrato Hablado llega con una nueva temporada; te contamos cuándo y dónde podrás verla

El Canal RCN anunció la segunda temporada de Retrato Hablado con nuevas historias y una narrativa que promete conectar con todas las audiencias.

Johanna Amaya seguirá presentando Retrato Hablado. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo comienza la segunda temporada de Retrato Hablado?

Desde este 25 de julio y bajo la conducción de Johanna Amaya, el programa traerá relatos impactantes que recorren desde casos policiales hasta problemáticas sociales que suceden en el territorio nacional.

Esta etapa llega recargada con un equipo periodístico renovado, dispuesto a narrar con mayor rigor y profesionalismo aquellas historias que no merecen quedar en silencio.

Además, Johana estará acompañada por Alejandro Callejas, quien aportará su experiencia en la presentación de los capítulos.

La propuesta busca mantener el sello investigativo que caracteriza al formato, pero también abrir espacio a relatos que reflejan la vida cotidiana y los retos que enfrentan miles de colombianos.

El primer episodio de la segunda temporada traerá tres historias emocionantes. La primera historia, titulada “La cita con la mu3rt3”, revive un hecho que estremeció a Bogotá: un accidente con un bus de transporte público que le quitó la vida a una madre y su pequeño hijo de tres años.

El segundo relato, llamado “Datos en la mira”, expone la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al mundo digital y cuenta cómo una mujer perdió sus ahorros tras abrir un link en las plataformas digitales.

La tercera entrega, llamada “Tierra ajena”, retrata el drama de cientos de familias que construyeron sus hogares en terrenos que, años después, fueron reclamados por un nuevo propietario con respaldo judicial dejándolos en completo abandono.

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¿Por dónde se pueden ver los nuevos episodios de Retrato Hablado?

La cita será cada sábado a las 8:00 p.m. por la señal principal del Canal RCN, donde los televidentes podrán vivir estas historias de investigación.

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Además, los capítulos estarán disponibles en la aplicación del canal, permitiendo que quienes prefieran la comodidad digital puedan acceder a ellos una vez emitidos en televisión.

Más allá de la investigación, esta nueva propuesta busca conectar con la audiencia desde la emoción y la empatía.