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Claudia Bahamón compartió inesperado mensaje tras el impacto físico que recibió de Emiro en MasterChef

Claudia Bahamón reaccionó al fuerte impacto que recibió de Emiro en MasterChef y este fue el mensaje que compartió.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Claudia Bahamón después del accidente con Emiro en Masterchef
Así reaccionó Claudia Bahamón al impacto accidental que recibió de Emiro en MasterChef Celebrity. (Fotos: Canal RCN)

En la noche del 24 de julio, durante el cuarto capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, Claudia Bahamón sufrió un fuerte impacto en el rostro por parte de Emiro Navarroen medio de una celebración.

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¿Qué pasó con Claudia Bahamón en el que sufrió impacto en MasterChef Celebrity Colombia?

El reciente reto de salvación tuvo varios cambios. Iván Marín contaba con el beneficio de salvar a uno de sus compañeros de cocinar y el humorista decidió elegir a Emiro Navarro.

Tras conocer la decisión, Emiro reaccionó con mucha emoción y corrió a abrazar a Iván Marín. Pero en medio de la celebración levantó los brazos sin percatarse de que Claudia Bahamón se encontraba muy cerca de ellos.

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Fue en ese momento cuando el influencer terminó g0lpe@ndo accidentalmente a la presentadora en el rostro. De inmediato, Claudia reaccionó llevándose la mano a la boca y, entre lágrimas, comentó que sentía que se le había reventado el labio por el impacto.

Claudia Bahamón terminó con el labio lesionado tras un accidente con Emiro en MasterChef Celebrity

Al darse cuenta de lo ocurrido, Emiro Navarro cambió por completo su expresión y se mostró preocupado por el incidente. Mientras tanto, los demás participantes también reaccionaron al inesperado momento que se vivió durante el reto.

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras el incidente con Emiro en MasterChef Celebrity Colombia?

Después de la emisión del capítulo, Claudia Bahamón compartió en sus redes sociales una curiosa imagen relacionada con el momento que vivió en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, además de algunos de los memes que comenzaron a circular entre los seguidores del programa.

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Varios usuarios reaccionaron con mensajes haciendo referencia al boxeo, mientras recordaban que este no fue el único impacto accidental que ha recibido la presentadora durante la temporada.

El mensaje de Claudia Bahamón después del accidente con Emiro en Masterchef
Así reaccionó Claudia Bahamón al impacto accidental que recibió de Emiro en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

En un capítulo anterior, Luciano D'Alessandro también terminó impactando sin intención a Claudia Bahamón cuando se dio la vuelta en una de las estaciones de cocina.

En la imagen que compartió la presentadora de MasterChef aparece una mujer con varias curaciones y moretones en su rostro y con un curioso mensaje.

"Parece chiste, pero se acordarán de este mensaje", colocó Claudia Bahamón generando comentarios sobre lo que podría ocurrir más delante en MasterChef Celebrity Colombia.

 

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