Lo que no se vio en MasterChef: Mariana Mozo sufrió fuerte accidente durante el reto de salvación

El pasado viernes 24 de julio se llevó a cabo el primer reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia, una prueba en la que los participantes en riesgo buscaban quitarse el delantal negro y asegurar un lugar en el balcón. Sin embargo, durante la competencia ocurrió un fuerte accidente que no fue mostrado en el capítulo y que posteriormente fue revelado por Mariana Mozo, quien vivió directamente este inesperado momento.

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¿Cuál fue el accidente que sufrió Mariana Mozo durante el reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia?

La temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ha estado marcada por diferentes situaciones dentro de la cocina, pues desde el primer capítulo algunos participantes han enfrentado complicados momentos durante los retos, y esta vez Mariana Mozo fue protagonista de uno de ellos.

Fuerte accidente de Mariana Mozo en MasterChef preocupó a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Durante el cuarto capítulo de la competencia, en el que los participantes en riesgo de eliminación se enfrentaron al primer reto de salvación con los temidos delantales negros, ocurrió un accidente que no quedó registrado en pantalla.

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Poco antes de que terminara el episodio, Mariana Mozo compartió a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, unas imágenes en las que mostró las quemaduras que sufrió mientras finalizaba la prueba.

Según explicó la participante, cuando se disponía a entregar su tercer dip para intentar salvarse del reto de eliminación, sufrió una fuerte quemadura en una de sus manos. Al terminar la competencia tuvo que dirigirse a urgencias, donde recibió atención médica y le vendaron la zona afectada.

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“Lo que ustedes no saben… es que me quemé horrible justo antes de entregar el último dip y tuve que irme de urgencias cuando terminé”, comentó junto a las imágenes en las que mostró cómo quedó su mano.

La revelación de Mariana Mozo tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo tras conocer lo que vivió dentro de la cocina.

¿Mariana Mozo logró quitarse el delantal negro y evitar el reto de eliminación en MasterChef?

Pese al accidente que sufrió durante la competencia, Mariana Mozo logró subir al balcón y continuar en MasterChef Celebrity Colombia, evitando así el primer reto de eliminación de la temporada, una prueba clave que definirá al primer participante que tendrá que despedirse del programa.