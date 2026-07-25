Emiro se pronunció sobre el accidente con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity; esto dijo

La celebración de Emiro por una noticia que cambió su panorama en MasterChef Celebrity terminó en un momento inesperado junto a Claudia Bahamón. Poco después, el participante reaccionó al accidente y contó cómo vivió esa situación.

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¿Cómo fue el accidente entre Emiro y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Todo ocurrió antes de que iniciara el reto de salvación de MasterChef Celebrity, cuando Claudia Bahamón anunció una serie de beneficios que cambiaron el rumbo de la competencia.

La presentadora reveló que Iván Marín también tendría la posibilidad de quitar el delantal negro a uno de sus compañeros.

El comediante eligió a Emiro, quien no ocultó la emoción al escuchar su nombre. Mientras corría para abrazar a Iván y celebraba la noticia, levantó los brazos sin percatarse de que Claudia Bahamón estaba muy cerca.

En ese movimiento terminó impactando accidentalmente el rostro de la presentadora.

Así fue el accidente que Emiro protagonizó junto a Claudia Bahamón / (Fotos de Canal RCN)

Claudia reaccionó de inmediato llevándose la mano a la boca, mientras los chefs y varios participantes notaban que algo había ocurrido. El momento quedó registrado por las cámaras del programa y sorprendió tanto a los presentes como a los televidentes.

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¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón tras el accidente con Emiro en MasterChef Celebrity?

Después del impacto, Claudia Bahamón explicó que el golpe le había afectado el labio. Durante unos segundos permaneció recuperándose mientras el resto de los participantes seguía atento a lo sucedido.

Sin embargo, la presentadora mantuvo la calma y, cuando Emiro se enteró del accidente, le dejó claro que comprendía que todo había ocurrido en medio de la emoción por haber sido salvado del reto de eliminación.

Claudia Bahamón reaccionó tras el accidente con Emiro en MasterChef Celebrity / (Foto de Canal RCN)

Su reacción ayudó a que la situación no pasara a mayores. Claudia aceptó las disculpas del creador de contenido y le reiteró que entendía que nunca hubo intención de hacerle daño, por lo que el incidente quedó como un accidente producto de la celebración.

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¿Qué dijo Emiro después de impactar a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

En un primer momento, Emiro no se dio cuenta de que había impactado a Claudia Bahamón, por lo que continuó celebrando y subió al balcón junto a los demás participantes que estaban a salvo.

No obstante, cuando la presentadora le contó lo que había ocurrido, el creador de contenido cambió de inmediato su expresión. Bajó del balcón para acercarse a Claudia, la abrazó y le ofreció disculpas por el accidente.

Más adelante, durante un mensaje dirigido a la cámara de MasterChef Celebrity, Emiro volvió a referirse al accidente y reconoció que se sintió muy apenado al enterarse de que había impactado a Claudia Bahamón en medio de la celebración.

Incluso, aseguró que la vergüenza fue tan grande que, entre risas, dijo que prefería que le devolvieran el delantal negro, el mismo que acababa de quitarse gracias a la decisión de Iván Marí

"Que me pongan delantal otra vez, nena. Qué vergüenza, Dios mío. Casi le parto la cara a Claudia, nena", expresó.

Con esas palabras, Emiro dejó claro que lamentó lo ocurrido y reconoció que el accidente se produjo en medio de la emoción que sintió al recibir la noticia de que continuaría una semana más en la competencia.