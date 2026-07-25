Sara Corrales presentó oficialmente a su hija Mila y detalle de sus ojos causó furor, ¿a quién se parece?

Sara Corrales sorprendió al mostrar una imagen de su hija y presentarla oficialmente en redes sociales ante sus millones de seguidores que sin duda causó furor.

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¿Por qué Sara Corrales decidió presentar a su hija en redes sociales?

La reconocida actriz, quien desde el anuncio de su embarazo ha estado compartiendo detalles de esta nueva etapa de su vida, también compartido abiertamente la alegría que siente con la llegada de su hija.

En esta ocasión, compartió una imagen en la que aparece junto a su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, y la pequeña Mila, dejando ver por primera vez completamente el rostro de la bebé.

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Como bien se conoce, Mila nació el pasado 17 de mayo y desde entonces los millones de seguidores que reúne Sara Corrales en sus redes sociales estaban expectantes por conocer a la pequeña.

Sara Corrales mostró por primera vez a su hija Mila. (Foto: AFP)

Cabe recordar que la actriz había confirmado tiempo atrás que no mostraría a su hija por motivos de seguridad y privacidad. Sin embargo, al parecer cambió de opinión y decidió hacer oficial la presentación de la bebé.

"Hay quienes dicen que un bebé te cambia la vida… y sí, la cambia por completo. De pronto hay noches sin dormir, días en los que una intenta volver a encontrarse mientras aprende a ser mamá. Pero, en medio de todo eso, también descubres algo que quizá nunca habías dimensionado: la importancia de la persona que elegiste para caminar a tu lado”, escribió Sara Corrales en su publicación.

Sara Corrales mostró por primera vez a su hija Mila. (Foto: AFP)

¿Qué reacciones generó la cara de Mila, hija de Sara Corrales?

Y es que, en pocos minutos de su publicación, la imagen ya acumulaba miles de 'me gusta' y cientos de comentarios, muchos de ellos dirigidos a la pequeña

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Muchos de los mensajes estuvieron dirigidos a Mila, quien aparece en la fotografía con una pijama de león y se observa el color claro de sus ojos.

Además, varios comentarios hicieron referencia a que los ojos de la pequeña son iguales a los de Sara Corrales, mientras que las facciones de su rostro se parecen a las de su esposo Damián Pasquini.