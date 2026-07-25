La presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, abrió su corazón durante una entrevista en un podcast llamado 'She is my boss', y habló sobre las emociones que vivió durante su segundo embarazo. Sus declaraciones sorprendieron a muchos internautas, pues habló con total transparencia de cómo fue su proceso.

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¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre la depresión postparto?

En esta oportunidad, Claudia Bahamón se refirió a la depresión postparto y durante la entrevista leyó una especie de diario en el que escribió sus pensamientos mientras estaba embarazada de su hijo Luca.

La presentadora habló sobre cómo transcurrió su primer embarazo, cómo nació Samuel, y cómo todo ocurrió con normalidad. Sin embargo, resaltó que durante su segundo embarazo todo cambió.

Además, señaló que no había revelado que sufrió de depresión postparto años atrás, pues no estaba lista para darlo a conocer públicamente.

Claudia Bahamón afirmó que su primer embarazo transcurrió con normalidad. Sin embargo, en el segundo embarazo tuvo sentimientos distintos (Foto por Canal RCN).

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¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre su segundo embarazo?

Claudia Bahamón afirmó que desde que se enteró que estaba embarazada, por segunda vez, experimentó sentimientos diferentes. Por ejemplo, dio a conocer que, inicialmente, no tuvo el valor para contarle a Samuel que tendría un hermanito por miedo a quitarle el protagonismo que tenía en la casa.

Luego relató que su pareja, Simón, le dijo que tendría que viajar una semana después del nacimiento de Luca, y ella aceptó la decisión pues estaría acompañada de su mamá.

No obstante, habló sobre las complicaciones que vivió al tener tantas responsabilidades: el trabajo, cuidar a Simón, ser esposa, y prepararse para la llegada de Luca. La presentadora compartió que comenzó a tener pensamientos negativos y muchos miedos.

"Cuando menos lo pensé me di cuenta de que empezaba a tener dilemas emocionales, mentales, preguntas llenas de negativismo y ansiedad, cada vez eran más agobiantes. A ellas no les encontraba justificación ni solución y menos encontraría a quién me ayudaría a resolverlas".

También dio a conocer que parte de esos pensamientos negativos involucraban a integrantes de la familia y la aceptación que tendrían hacia Luca:

"Samuel no va a querer a su hermanito. Simón no le habla a Luca en la panza porque no le quiere demostrar nada a Samuel, y además será su preferido".

La presentadora contó que a veces no podía dormir por la noche y empezaba a tener pensamientos negativos (Foto por Canal RCN).

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¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre ser mamá y mantener el balance con su trabajo?

Claudia Bahamón se pronunció sobre su trabajo en la radio y la preocupación que implicaba pedir la licencia de maternidad. Pues temía que la reemplazaran con otra persona, de forma permanente, pero tampoco quería dejar a Luca.

"¿Tomo la licencia de maternidad? ¿y, si la tomo y no me esperan? ¿y si me reemplaza alguien y no me esperan?".

No obstante, la famosa decidió tomar la licencia de maternidad y cuidar a Luca. Claudia Bahamón, también se refirió a sus inseguridades por sus transformaciones con respecto al peso pues reveló que se subió 24 kilos.

"Ya nadie me va a contratar para una campaña de publicidad o sea sin trabajo, ¿ahora me va a tocar decirle a Simón que me dé mesada? Qué horror".

Finalmente, la presentadora compartió que tras aceptar que tenía depresión postparto, pidió apoyo, y logró superarla. Con el tiempo su historia se compartió en un ejemplo de resiliencia, aprendizaje y esperanza.