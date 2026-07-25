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Lina Tejeiro, participante de MasterChef, compartió un instante de su embarazo que enamoró a sus fans

Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un tierno momento de su embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lina Tejeiro enterneció a sus fans con un especial momento de su embarazo
Lina Tejeiro enterneció a sus fans con un especial momento de su embarazo. (Foto Canal RCN).

Un nuevo momento del embarazo de Lina Tejeiro, participante de MasterChef Celebrity Colombia, se convirtió en el centro de atención en redes sociales. La actriz compartió una publicación que conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con emotivos mensajes.

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¿Cuál fue el momento de su embarazo que compartió Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro volvió a enternecer a sus seguidores al compartir un momento muy especial de su embarazo. A través de sus redes sociales, la actriz colombiana dejó ver cómo se movía su bebé en su pancita, instante que no pasó desapercibido y que rápidamente se viralizó y se llenó de mensajes cargados de cariño y emoción por parte de sus fanáticos.

¿Qué ha contado Lina Tejeiro sobre su embarazo?
Lina Tejeiro ha enternecido al hablar sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

El video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, mostró uno de los momentos más tiernos que ha vivido Lina Tejeiro durante su embarazo.

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Acostada en la cama y con su pancita al descubierto, la actriz dejó ver los marcados movimientos de su bebé, que hacían visible cómo se desplazaba de un lado a otro dentro de su vientre. La publicación, acompañada del mensaje "¡Buenos días!", rápidamente llamó la atención de sus fanáticos, quienes siguen de cerca esta nueva etapa en la vida de la colombiana.

¿Cómo reaccionaron los fans de Lina Tejeiro ante el emotivo momento con su bebé?

Como era de esperarse, el video despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores de Lina Tejeiro. La escena, en la que mostró los movimientos de su bebé dentro de la pancita, enterneció a miles de internautas, quienes aprovecharon los comentarios para felicitarla y expresar la emoción que les genera acompañarla en esta etapa.

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Varios aseguraron que este tipo de publicaciones son de las que más disfrutan ver, pues les permite seguir de cerca cada momento de su embarazo.

"Ese bebé ya quiere conocer el mundo", "Qué momento tan hermoso", "Se nota que está creciendo fuerte", "Me dio mucha ternura ver su pancita", fueron algunos de ellos.

Lina Tejeiro
Lina Tejeiro (Foto por Canal RCN).
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