Hija mayor de Yeison Jiménez emociona al continuar con su legado, ¿de qué se trata?

La hija mayor de Yeison Jiménez volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un momento que despertó la emoción de sus seguidores. Su reciente aparición hizo que muchos aseguraran que está siguiendo los pasos del cantante y continuando con el legado que construyó en vida.

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¿Con qué sorprendió la hija mayor de Yeison Jiménez al continuar el legado familiar?

Camila Jiménez, hija mayor del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, sorprendió a los seguidores de su padre al compartir un corto video en sus redes sociales con el que dejó ver que seguirá una de sus grandes pasiones.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Quienes siguieron de cerca la vida del artista colombiano saben que los caballos ocupaban un lugar especial en su vida, al punto de que hicieron parte de su despedida tras su fallecimiento.

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Ahora, quien parece haber heredado ese gusto es su hija mayor, quien se dejó ver cabalgando uno de los caballos de paso fino de su padre con gran destreza. Aunque el video no estuvo acompañado de ningún mensaje, la publicación emocionó a los seguidores del artista, quienes recordaron la pasión que sentía por el mundo equino.

La publicación rápidamente despertó reacciones entre los seguidores de Yeison Jiménez, quienes destacaron el talento y la seguridad de Camila al montar a caballo. Para muchos, el video fue una muestra de que una de las grandes pasiones del cantante sigue presente en su familia y continuará siendo parte de su legado.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al video de su hija cabalgando?

En los comentarios de la publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, varios internautas destacaron su conexión con los caballos y aseguraron que el cantante estaría orgulloso de verla seguir ese camino.

“Dicen que la pasión también se hereda, y tú eres la prueba de ello. A tu corta edad ya demuestras una conexión única con los caballos. Sigue escribiendo tu propia historia; estoy segura de que desde donde esté, tu papá sonreiría con orgullo”, “Divina y apoteótica nuestra Aventurera Mayor”, “Hermosa… Dios te bendiga. Nuestro Aventurero Feliz y Orgulloso en el cielo”, fueron algunos de los comentarios.