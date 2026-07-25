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Paola Jara compartió un emotivo momento con Emilia y un detalle de su rostro llamó la atención

El video de Paola Jara dejó un momento que los internautas no pasaron por alto y que generó numerosos comentarios.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara enterneció con video de su bebé Emilia.
Paola Jara enterneció con video de su bebé Emilia.

Paola Jara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un tierno video junto a su hija Emilia. Aunque evitó mostrar por completo el rostro de la bebé, en las imágenes se alcanzó a apreciar parte de su perfil, un detalle que rápidamente llamó la atención de los internautas.

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¿Cómo luce el rostro de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

La reconocida cantante de música popular Paola Jara volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir un tierno video junto a su hija Emilia, fruto de su matrimonio con Jessi Uribe. En la grabación, la artista mostró un momento cotidiano en compañía de la pequeña, aunque un detalle terminó llamando especialmente la atención de quienes siguen a la familia.

Paola Jara mostró un especial momento con Emilia
Así fue el tierno momento de Emilia que Paola Jara presumió en redes. (Foto: Freepik)

El video, publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, muestra a Emilia sobre una cama con una suave cobija rosa y luciendo un adorable pijama verde claro. Mientras tanto, Paola intenta con mucha paciencia que su hija concilie el sueño, dándole suaves palmadas en la espalda, acomodándole el cabello y hablándole con cariño para convencerla de tomar una siesta.

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Sin embargo, como ocurre con muchos niños en ese momento del día, Emilia parece tener más ganas de continuar jugando que de dormir, protagonizando una escena que enterneció a quienes vieron la publicación. En medio de ese instante, la cantante dejó ver parte del perfil del rostro de la menor, permitiendo observar sus pronunciados cachetes y generando una ola de ternura entre los internautas.

¿Paola Jara y Jessi Uribe planean mostrar el rostro de Emilia?

El reciente video que compartió Paola Jara junto a su hija Emilia despertó la curiosidad de sus seguidores, especialmente porque la cantante dejó ver una pequeña parte del rostro de la menor.

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Aunque la artista y Jessi Uribe han sido cuidadosos al momento de mostrar la imagen de su hija, este detalle llevó a muchos internautas a preguntarse si la pareja estaría considerando revelar próximamente el rostro de la pequeña. Sin embargo, no hay pronunciamientos oficiales sobre este importante momento.

Paola Jara compartió un video de Emilia y desató una ola de ternura
Paola Jara mostró un especial momento con Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)
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