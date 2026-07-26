¡Feliz cumpleaños, Yeison Jiménez! Así fue el emotivo homenaje de su agrupación en el Movistar Arena

El legado de Yeison Jiménez sigue más vivo que nunca. Este 26 de julio, fecha en la que el artista habría celebrado su cumpleaños número 35, su agrupación decidió recordarlo con un homenaje cargado de emoción durante su presentación en el Movistar Arena de Bogotá.

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¿Cuál fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena en el día que cumpliría 35 años?

El pasado 25 de julio se llevó a cabo un concierto de música popular que reunió a varios de los grandes exponentes del género como: Luis Alberto Posada, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera y la Banda del Aventurero.

Precisamente, unos de los más esperados eran los músicos de Yeison Jiménez que continúan con su legado tras su trágico fallecimiento el 10 de enero de este año.

A la media noche del concierto los músicos sorprendieron a los miles de asistentes al sacar una torta al escenario e interpretar el tradicional "Feliz cumpleaños", con imágenes de Yeison Jiménez de fondo, esto por el día que cumpliría años.

Las miles de personas que estaban en el recinto empezaron a cantar junto a la agrupación la canción de cumpleaños, un emotivo momento que compartió la agrupación en sus redes.

Banda de Yeison Jiménez le rindió homenaje en su día de cumpleaños. (Foto AFP: Raul Arboleda).

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¿Cuáles fueron las emotivas palabras de la agrupación de Yeison Jiménez para el cantante en su día de cumpleaños?

Además del homenaje en el concierto, la agrupación compartió un sentido mensaje en el que recordó no solo al artista, sino también a la persona que dejó una huella en quienes trabajaron a su lado.

"Hoy no solo recordamos al artista que conquistó escenarios; recordamos al amigo, al soñador, al que siempre tenía una broma para sacarnos una sonrisa, al que nos enseñó que los sueños no tienen límites cuando se trabajan con el corazón."

En el mensaje también agradecieron las enseñanzas que les dejó Yeison Jiménez y resaltaron valores que, aseguran, marcaron su vida y su carrera.

"Gracias por creer en nosotros, por cada enseñanza, por tu amor por los animales, por tu gente y por demostrarnos que la humildad siempre abre más puertas que cualquier otra cosa."

La agrupación dejó claro que, seguirán construyendo y cumpliendo esos sueños que Yeison tenía y que para ellos su legado seguirá por siempre.

Hoy te cantamos desde el Movistar Arena, con el mismo orgullo y el mismo amor de siempre. Aquí seguimos, cuidando ese sueño que un día nos enseñaste a construir. Yeison Jiménez por siempre.



Como era de esperarse este gesto de la agrupación ha provocado una lluvia de reacciones en redes en donde muchos fanáticos y colegas de Yeison los han aplaudido por su lealtad y amor al Aventuero.