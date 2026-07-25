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¿Es Jude Bellingham? Influencer causa revuelo por su increíble parecido con el futbolista inglés

El parecido de un influencer con Jude Bellingham ha sorprendido a miles de usuarios en redes, quienes aseguran que parecen hermanos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jude Bellingham en el Mundial 2026
Un influencer y deportista español es la sensación en redes por su impresionante parecido con Jude Bellingham. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Tras el cierre del Mundial de 2026, un influencer y deportista español se ha convertido en tema de conversación en redes sociales por el sorprendente parecido físico que tiene con el futbolista inglés Jude Bellingham.

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¿Quién es el influencer y deportista español que tiene un parecido impresionante con Jude Bellingham?

El atleta español Daniel Castilla, conocido en redes sociales como Dani Castilla, se ha convertido en todo un fenómeno en TikTok gracias al sorprendente parecido físico que tiene con el futbolista inglés Jude Bellingham.

Jude Bellingham en el Mundial 2026
Influencer y deportista español sorprende por su increíble parecido con Jude Bellingham. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Sus videos no han tardado en hacerse virales y acumulan miles de comentarios de usuarios que aseguran que son casi idénticos.

El parecido es tan evidente que muchas personas han llegado a confundirlo con el jugador del Real Madrid, mientras que otros incluso bromean con que podría ser otro integrante de la familia Bellingham.

De hecho, el propio Dani contó que tuvo la oportunidad de conocer a Jobe Bellingham y recordó, entre risas, que el también atleta le preguntó a su madre si no tenía algún hijo del que no supiera, una anécdota que aumentó aún más la curiosidad de sus seguidores.

"Conocí a Jobe (hermano de Jude) y le preguntó a su madre si no tenía hermanos por ahí", dijo entre risas el atleta español.

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¿Cómo han reaccionado en redes al impresionante parecido de Dani Castilla con Jude Bellingham?

El parecido entre Dani Castilla y Jude Bellingham ha dejado sorprendidos a miles de usuarios en redes sociales.

En los comentarios de uno de los videos que compartió el español, varios confesaron que en un principio creyeron que se trataba del futbolista inglés, mientras otros aseguraron que tuvieron que mirar varias veces para notar la diferencia.

Jude Bellingham celebra la victoria en la UEFA EURO 2020
Usuarios en redes confundieron a Dani Castilla con Jude Bellingham. (Foto: Ettore Ferrari / POOL / AFP)

Además, algunos internautas expresaron entre risas que estaban convencidos de que era Bellingham e incluso bromearon con la posibilidad de que existiera "otro" jugador idéntico.

La mayoría coincidió en que el parecido físico entre ambos es tan grande que resulta difícil diferenciarlos a simple vista.

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¿Qué ha dicho Jude Bellingham de su doble exacto?

Hasta el momento, Jude Bellingham no ha hecho declaraciones públicas sobre el gran parecido que tiene Dani Castilla con él.

Sin embargo, ambos ya tuvieron la oportunidad de conocerse en 2024, cuando coincidieron en un campo de fútbol durante un evento.

De acuerdo con lo que ha contado el propio Dani Castilla, el encuentro fue muy breve. Los dos se saludaron con un apretón de manos y no cruzaron una conversación más extensa, por lo que, hasta ahora, el futbolista inglés no se ha pronunciado públicamente sobre quien muchos consideran su "doble" en redes sociales.

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