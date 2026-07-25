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Luto en la radio colombiana: murió reconocido locutor y director de una famosa emisora

Un reconocido locutor y director de una famosa emisora falleció, dejando un profundo vacío en la radio colombiana. ¿De quién se trata?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Murió el locutor barranquillero Andy Pérez
El mundo de la radio se encuentra de luto tras el fallecimiento de un reconocido locutor. (Fotos: Freepik)

El mundo de la radio colombiana despide a una de sus voces más representativas. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un reconocido locutor, programador musical y director de emisora, cuya partida ha conmovido a familiares, amigos y colegas del medio.

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¿Quién es el reconocido locutor colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Andrés Heriberto Pérez Ahumada, más conocido como Andy Pérez, ha cobrado relevancia en las últimas horas luego de que se confirmara su fallecimiento en la noche del viernes 24 de julio.

Falleció el locutor barranquillero Andy Pérez
El locutor Andy Pérez murió a sus 77 años de edad. (Foto: Freepik)

La noticia causó conmoción entre colegas, oyentes y figuras del mundo radial, quienes recordaron su amplia trayectoria en la radio colombiana.

Andy Pérez, quien durante años se desempeñó como locutor y director de Olímpica Stereo Barranquilla, murió a los 77 años.

Según información conocida por medios locales, permanecía hospitalizado desde hacía varios días en la Clínica Iberoamericana, donde finalmente se produjo su deceso.

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¿De qué murió el locutor Andy Pérez?

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Andy Pérez, la cadena radial en la que trabajó durante más de cinco décadas le dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

Murió el locutor barranquillero Andy Pérez
Andy Pérez fue recordado con sentidos homenajes y mensajes de despedida por colegas y allegados. (Foto: Freepik)

En la publicación destacaron su compromiso con la radio, su liderazgo al frente de la emisora y el legado que dejó en varias generaciones de locutores y oyentes.

"Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de Olímpica Stereo. Tu esencia, tu pasión y tu legado permanecerán para siempre entre nosotros, porque entregaste tu vida para que Olímpica Stereo se convirtiera en la alegría de los barranquilleros. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este difícil momento y que Andy descanse en paz".

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¿Quién fue Andy Pérez?

Andy Pérez fue uno de los locutores y programadores musicales más influyentes de la radio colombiana.

En la década de los noventa desempeñó un papel importante en la difusión de la salsa y el merengue, impulsando canciones que con el paso de los años se convirtieron en clásicos infaltables de las fiestas y los tradicionales estaderos de Barranquilla.

Su trabajo dejó una huella en la cultura musical de la ciudad y marcó a varias generaciones de oyentes.

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