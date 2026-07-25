Luisa Fernanda W se pronunció sobre si Pipe Bueno le llega a ser infiel; esto dijo

La influenciadora Luisa Fernanda W respondió a sus millones de fanáticos una masiva inquietud sobre el trabajo del cantante Pipe Bueno tras sus constantes viajes debido a los conciertos que debe dar.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre si Pipe Bueno le llegar a ser infiel?

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores y allí la cuestionaron sobre si sentía segura de que él viajara tanto solo, a lo que ella destacó que no le genera ninguna inseguridad al respecto porque sabe muy bien lo que le brinda como mujer.

"Yo hago todo para día a día buscar mi mejor versión, en dar lo mejor por mis hijos, por mi familia y Pipe, él y yo somos equipo. Si el día de mañana él hace algo que no debe hacer eso es problema de él, yo no tengo control de eso y estoy tranquila porque doy lo mejor de mí", expresó.

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Asimismo, destacó que, al contrario, de lo que muchos puedan pensar, ella lo apoya al máximo.

"No me incomoda, mi amor ve y trabaja, crece, sé lo mejor y si decides fallar es tu problema, no el mío", agregó.



Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos que la llenaron de elogios y aplausos por la seguridad que tiene en ella misma y que transmite a sus fanáticos.

Otros la siguieron interrogando sobre el tema y opinando sobre la relación de ambos.

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¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están pronto a casarse?

Mientras varios internautas siguen hablando de su relación, los famosos continúan ultimando detalles de lo que será su boda luego de haberse comprometido hace algún tiempo en matrimonio tras un viaje juntos a Dubái, donde el artista le propuso casarse con él y ella aceptó.

Asimismo, siguen disfrutando de sus dos hijos Máximo y Domenic, además de estar enfocados en sus respectivos proyectos y en su vida en México, a donde se fueron a vivir hace varios meses y donde han destacado lo mucho que se han logrado adaptar a dicho país.