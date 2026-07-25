Beba presumió su figura con impactantes fotografías en San Andrés; así luce la barranquillera

Beba causó furor al presumir su figura con unas impactantes fotografías. La influenciadora ha estado muy activa en las redes sociales junto al que se convirtió en un amigo inseparable desde su participación en La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro.

Beba llegó hasta la recta final en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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Ambos han estado creando contenido con diferentes personalidades y se les ha visto juntos en muchos eventos.

La costeña sorprendió a su comunidad digital con una sesión fotográfica arriba de una tabla de surf, ya que se encuentra junto a Lázaro en San Andrés.

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¿Por qué los internautas han criticado la amistad entre Valentino Lázaro y Beba?

Aunque Beba ha dicho que se encuentra en el mejor momento de su vida, ha recibido críticas por estar todo el tiempo con Valentino y no con su esposo.

La barranquillera aseguró que en este momento está enfocada en su presente profesional y en consolidarse en el entretenimiento y la música colombiana, y que su esposo la apoya plenamente.

Beba está incursionando en la música. (Foto: Canal RCN)

¿Beba le lanzó una indirecta a Mariana Zapata?

Entre tanto, Beba también fue tema en la opinión pública por unas declaraciones que los internautas interpretaron como una indirecta para Mariana Zapata y la relación que inició con Juanda Caribe.

La influenciadora expresó que no entiende cómo hay personas que pueden estar tranquilas quedándose con hombres ajenos y dañando hogares, lo que generó un intenso debate en redes sociales.

En medio de todo este panorama, Beba también ha estado reunida con Alexa Torrex, con quien inició una rivalidad bastante fuerte durante la competencia.

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Lo que en su momento fue tensión y enfrentamiento, hoy se transformó en una amistad que sorprende a muchos seguidores del programa.

El caso opuesto ocurrió con Mariana Zapata, con quien Beba comenzó una amistad que parecía sólida, pero que terminó quebrándose con el paso de las semanas dentro del juego.

Las diferencias entre ambas se hicieron evidentes y, tras la salida del programa, la distancia se consolidó por completo.