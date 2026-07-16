El mundo de la televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido locutor, quien dejó un importante legado en su amplia trayectoria profesional, en especial, la radio, destacándose en el género urbano en la ciudad de Medellín al

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¿Quién fue el reconocido locutor colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Fernando Londoño Echavarría, más conocido como ‘El Gurú del sabor’, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido locutor colombiano, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de 'El Gurú del sabor'. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por varios medios y, también, por parte de la cuenta oficial de Instagram de ‘Salsa con Estilo’, en la que revelaron el fallecimiento de ‘El Gurú del sabor’, expresando las siguientes palabras:

“Salsa con estilo lamenta el fallecimiento de Fernando Londoño, ‘El Gurú del sabor’, gran locutor y DJ colombiano. A Fernando se le atribuye traer el género del reguetón a Medellín, directamente desde Puerto Rico, y ponerlo a escuchar en la radio”, dice el comunicado.

Desde que se confirmó la noticia, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la causa del fallecimiento del locutor, pues, aunque no se ha confirmado con exactitud, fuentes cercanas al locutor han revelado que fue a causa de un cáncer de páncreas.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó el locutor colombiano en su trayectoria profesional?

Cabe destacar que ‘El Gurú del sabor’ se destacó no solo por ser un destacado locutor colombiano, sino también, se destacó en ser uno de los pioneros del reguetón.

Así también, el locutor tuvo la oportunidad de impulsar este género urbano en la ciudad de Medellín, en especial, por transmitir en varias cadenas radiales las canciones que más se viralizaban en la época a principios del 2001, cuando este género musical adquirió gran visibilidad.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el locutor? | Foto: Freepik

También, han despedido a ‘El Gurú del sabor’, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento, entre esas, está el periodista Eduardo Luis López, quien se despidió de él en su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras: