Emiro Navarro hizo inesperada revelación sobre su incidente con Claudia Bahamón en MasterChef

El nombre de Emiro Navarro se ha apoderado de las tendencias en los últimos días luego de un incidente en MasterChef Celebrity con la presentadora Claudia Bahamón.

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¿Qué fue lo que pasó con Emiro y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Durante el capítulo del viernes 25 de julio de MasterChef Celebrity pasó un inesperado momento cuando Claudia Bahamón le dio el poder a Iván Marín de salvar a uno de sus compañeros de ir a reto de salvación.

El comediante decidió utilizar este poder para salvar al influenciador, quien tras verse sorprendido con la decisión del humorista decidió correr de manera efusiva al atril a abrazarlo y agradecerle.

En medio de esta efusiva reacción mientras levantaba los brazos, impactó sin culpa el rostro de la presentadora Claudia Bahamón, quien estaba atrás de ellos.

La presentadora reaccionó de inmediato llevándose la mano a la boca, mientras todos miraban con duda de qué le había pasado, hasta que ella misma expresó: "Me reventó el labio".

Este incidente se ha vuelto tendencia en redes sociales y muchos esperaban las declaraciones de Emiro Navarro, quien en su momento en el capítulo se había disculpado con la presentadora.

Así reaccionó Claudia Bahamón al impacto accidental que recibió de Emiro en MasterChef Celebrity. (Fotos: Canal RCN)

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¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su incidente con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Tanto Claudia Bahamón como Emiro Navarro se han pronunciado a través de sus redes sociales, la presentadora por su lado se ha tomado el hecho con humor, dejando claro que más allá de la marca que le quedó por el impacto, todo había sido sin culpa.

Por su parte, Emiro Navarro compartió una foto del momento exacto del gol*e y junto a ella expresó lo que sintió ese día y ahora al volver a repetir el momento.

Cómo va a ser día 4 y casi acabo a la presentadora.

El creador de contenido aprovechó para pedirle perdón de nuevo a Claudia Bahamón y confesarle que no sabía qué hacer ese día, asegurando que quería que la 'tierra se lo comiera'.

Claudia Bahamón te amo y perdóname otra vez por haberte golpeado. Ese día no sabía dónde meterme de la pena. (No está de más decir que fue sin querer)



Emiro cerró su mensaje dejando intrigados a sus seguidores sobre lo que pasará de ahora en adelante en MasterChef Celebrity: "Y después de este puño...qué más vendrá? Prepárense y disfruten".