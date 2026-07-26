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Alejandro Estrada rompió el silencio sobre su distancia con sus excompañeros de La casa de los famosos

Alejandro Estrada sorprendió a sus fans al contarles por qué sigue alejado de sus excompañeros de La casa de los famosos tras haber ganado.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Alejandro Estrada revela por qué no se ha visto con ninguno de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Dos meses después de coronarse como ganador de La casa de los famosos Colombia 3, Alejandro Estrada sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la que no se ha vuelto a reunir con ninguno de sus excompañeros del reality.

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¿Por qué Alejandro Estrada no se ha visto con ninguno de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3?

Recientemente, Alejandro Estrada abrió un espacio de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, donde interactuó con sus seguidores y respondió varias inquietudes sobre su vida tras convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada en Canal RCN
Alejandro Estrada contó la razón por la que no se ha visto con sus compañeros de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En medio de la dinámica, uno de sus fans quiso resolver una duda que muchos compartían y le preguntó si había tenido algún inconveniente con sus excompañeros del reality de Canal RCN, además de por qué no se le ha visto reunirse con ellos desde el final de la competencia.

Lejos de evadir la pregunta, el actor, de 46 años, explicó que antes de consolidarse como el ganador del programa ya tenía varios compromisos laborales programados, por lo que, al salir, ha estado concentrado en cumplir con esa agenda y no ha tenido la oportunidad de coincidir con la mayoría de los participantes.

Además, contó que también ha dedicado tiempo a compartir con su hijo, atender su empresa y organizar la gira con la que espera visitar a sus seguidores en diferentes ciudades del país.

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¿Alejandro Estrada se reunirá con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3?

Sí. En ese mismo espacio, Alejandro Estrada dejó claro que no descarta la posibilidad de reencontrarse con varios de sus excompañeros.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3
Alejandro Estrada aseguró que no descarta la posibilidad de reencontrarse con sus excompañeros de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Según explicó, considera que todo llega a su debido tiempo y prefiere esperar a que "baje la marea" para que ese momento se dé de manera natural.

"Todo a su tiempo, seguro se presentará el momento de vernos, apenas baje la marea o coincidamos en algún lugar, jejeje", escribió.

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¿Qué decidió hacer Alejandro Estrada con el premio que ganó en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Alejandro Estrada aseguró que compartiría el premio del reality con algunos de sus excompañeros, días después, tras ganar, decidió que finalmente no repartiría el dinero.

El actor aseguró que, al salir del programa, analizó la situación y tomó una decisión diferente.

Según contó, el apoyo que recibió de su equipo de trabajo, su familia y sus seguidores fue determinante para cambiar de opinión.

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