Naim Darrechi, novio de Katy Cardona, fue detenido por la policía en México: todo quedó en video

Naim Darrechi volvió a estar en medio de la polémica luego de que se conociera un video en el que aparece siendo detenido por autoridades en México.

El creador de contenido actualmente sostiene una relación con la influenciadora caleña Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”.

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¿Por qué Naim Darrechi, pareja de Katy Cardona, fue detenido en México?

En los últimos meses, Katy Cardona también ha dado de qué hablar tras su separación con su expareja y padre de su hijo, Deiby Ruiz.

Además, la influenciadora estuvo envuelta en varias polémicas relacionadas con redes sociales, incluyendo una situación con Aida Victoria Merlano por un viaje a Europa.

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Posteriormente, la creadora de contenido volvió a captar la atención tras confirmar su relación con Naim Darrechi, romance que ha dado de qué hablar.

Naim Darrechi protagonizó escándalo en México y Katy Cardona reaccionó en vivo. (Foto: Freepik)

Por su parte, Naim Darrechi ha estado involucrado en diferentes polémicas durante los últimos años, tanto por situaciones relacionadas con sus exparejas como por distintos comportamientos.

Esta vez, el influenciador volvió a ser protagonista luego de que, según reportaron medios mexicanos, fuera detenido por autoridades en el aeropuerto de Ciudad de México.

De acuerdo con la información, Naim Darrechi viajaba hacia México para asistir a un encuentro junto a otros creadores de contenido. Sin embargo, durante el vuelo se habría presentado un inconveniente relacionado con un dispositivo para fumar.

¿Cuál fue la reacción de Katy Cardona tras la detención de Naim Darrechi?

Según la denuncia de una azafata, el influenciador habría encendido este dispositivo dentro del avión, situación que no está permitida durante el vuelo.

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No obstante, algunos pasajeros y creadores de contenido que viajaban con él aseguraron posteriormente que la situación habría sido diferente.

Naim Darrechi protagonizó escándalo en México y Katy Cardona reaccionó en vivo. (Foto: Freepik)

Luego de que comenzaron a circular los videos de la detención, Katy Cardona y otra creadora de contenido que viajaban con él realizaron transmisiones en vivo mostrando parte de lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto.

En el que además señalaban que el dispositivo que llevaba el influenciador supuestamente estaba relacionado con un tema médico.

Como era de esperarse, el video de Naim Darrechi siendo detenido rápidamente se volvió viral en redes sociales.