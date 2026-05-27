En los últimos años, los avances tecnológicos han crecido a gran escala, en especial, por la transformación digital que se ha visto reflejada no solo en el campo de las redes sociales y el marketing, sino que también, en el campo de la publicidad.

Por este motivo, llega a la ciudad de Bogotá el IAB Day 2026, un evento que cuenta con gran influencia, en especial, por la gran relevancia que tiene la transformación de la publicidad digital y los avances tecnológicos que se han visto reflejados en cuanto a las nuevas tecnologías en Colombia, en especial, por el avance que ha tenido la Inteligencia Artificial en los últimos años.

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¿En qué fechas se llevará a cabo el evento de IAB Day 2026 en la ciudad de Bogotá?

Cabe destacar que IAB Day 2026 cuenta con una gran trayectoria, pues lleva varios años, siendo uno de los encuentros más importantes en el ecosistema publicitario de Colombia, en especial, por el énfasis que se tiene con respecto al desarrollo de la publicidad y el marketing digital.

Estas son las fechas en las que se llevará a cabo el IAB Day 2026

La ciudad de Bogotá será sede para el IAB Day 2026 el próximo 28 y 29 de mayo en el Cubo Colsubsidio, en el que se reunirán líderes y expertos, quienes tendrán la oportunidad de hablar de todos los avances que se han visto reflejados en cuanto a los avances tecnológicos que se han desarrollado en la nueva era.

Así también, habrá más de 900 asistentes de diferentes partes del mundo como Chile, Perú, México y otros países, quienes estarán presentes ante los nuevos avances tecnológicos que se han visto reflejados en el marketing digital.

Entre los temas que más se abarcarán durante el evento se evidenciará el desarrollo que ha tenido el ecosistema digital en los últimos años y entre los más destacados estarán: la inteligencia artificial, los nuevos centros del poder publicitaria, la privacidad, la innovación y la cultura del marketing, entre otros.

¿Qué otros espacios se llevarán a cabo en el IAB Day 2026?

Durante el evento, una gran variedad de expertos contarán su perspectiva con respecto a los cambios que se han visto reflejados en el campo de la industria y en el marketing digital.

Desde luego, uno de los espacios que más expectativa generará será la participación de Santiago Escobar, vicepresidente digital de Canal RCN, quien liderará de en el workshop el próximo 28 de mayo a las 3:30 p.m. en el que su tema principal será: ‘Un ecosistema, muchas audiencias: cómo Canal RCN conecta a gran escala’.

Sin duda, esta nueva edición de la IAB Day 2026 se llevarán acabo importantes temáticas en cuanto a los avances tecnológicos tanto de la publicidad y el marketing.