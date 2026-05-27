En la última semana, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado por parte de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, los finalistas fueron estratégicos al momento de elegir a sus respectivos jefes de campaña, en especial, por el importante momento que están atravesando en esta última semana en la que el público será el principal encargado en elegir al próximo ganador.

Por su parte, los internautas han generado una ola de comentarios en las redes sociales por todos lo ocurrido con Alexa Torrex, jefa de campaña de Alejandro Estrada, quien ha presentado una ola de sucesos con Tebi Bernal, quien se enojó con la cercanía que ha tenido con su jefa de campaña, Sofía Jaramillo.

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¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex sintió celos de Tebi Bernal por su cercanía con Sofía Jaramillo?

En los últimos días, Tebi Bernal ha expresado su disgusto en reiteradas ocasiones con Alexa Torrex, quien eligió ser la jefa de campaña de Alejandro Estrada por todos los sucesos que han vivido desde su reencuentro.

Alexa Torrex sintió celos tras conversación de Tebi con Sofía Jaramillo. | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Tebi ha aprovechado la oportunidad de mantener su cercanía con Sofía Jaramillo, quien no solo es su amiga, son que también, es su jefa de campaña.

Con base en esta situación, Alexa escuchó una conversación que Tebi tuvo con Sofía y expresó su molestia en medio de esta situación, pues, expresó las siguientes palabras:

Esta fue la conversación que Alexa Torrex escuchó entre Tebi y Sofía. | Foto: Canal RCN

“Nada, pues no me gusta escuchar eso como lo que te dice Sofía y que esas sean tus respuestas”, le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal Artículos relacionados La Liendra La Liendra sufrió inesperada pérdida en el río Magdalena: hombres se lanzaron al agua para ayudarlo

¿Qué le dijo Tebi Bernal a Alexa Torrex en medio de sus celos?

Luego de la conversación que Tebi Bernal tuvo con Sofía Jaramillo, él aprovechó la oportunidad para buscar a Alexa y preguntarle si sintió celos tras su charla con su jefa de campaña:

“Necesito organizar muchas cosas, estoy en un momento de paranoia. ¿Celos? Ah, ¿es por Sofi? Tú me ilusionaste y no me gusta eso. Es que yo soy raro, toca de poco a poco”, le dijo Tebi Bernal a Alexa Torrex.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!