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El Rey de las extensiones compartió desagradable anécdota que vivió con una clienta

El Rey de las extensiones reveló la incómoda experiencia que vivió al atender a una clienta que tenía piojos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La desagradable situación que vivió El Rey de las extensiones con una mujer
La desagradable situación que vivió El Rey de las extensiones con una mujer. (Foto Freepik).

Víctor Manuel Ocampo, mejor conocido en redes sociales como El Rey de las extensiones, causó revuelo al revelar la desagradable experiencia que vivió con una clienta, luego de descubrir que tenía piojos mientras realizaba el procedimiento capilar.

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¿El rey de las extensiones tuvo que atender a una clienta que llegó con piojos?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, El rey de las extensiones comentó a los internautas una desagradable experiencia que vivió con una clienta hace muchos años atrás.

Piojos
(Foto Freepik).

En los videos el Rey de las extensiones contó que una clienta llegó a atenderse con él teniendo piojos y liendras, pero que en ese momento no le dijo nada porque le dio pena mencionárselo. Días después, la mujer regresó reclamando porque las extensiones estaban llenas de piojos y lo culpó por la situación.

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“Cuando yo le dije: ‘mire señora, le voy a decir la verdad; lo que pasa es que cuando su hija llegó ella ya tenía los piojos, yo no le dije nada porque me dio pena’”.

Según explicó, los piojos ya estaban en el cabello de la clienta y con el paso de los días se pasaron también a las extensiones. Por eso aseguró que tuvo que darle una “garantía injusta”, ya que terminó cambiándole el cabello pese a que, según su versión, el problema no había comenzado por su trabajo. También recordó que en esa época aún no tenía peluquería y atendía desde su casa.

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“Finalmente, yo dije: ‘le voy a cambiar ese pelo, se va usted a su casa y se va a despulgar, y la atiendo, y antes de ponerle las extensiones las revisamos’”.

¿Quién fue la clienta de El Rey de las Extensiones que llegó con piojos?

Aunque la anécdota generó todo tipo de reacciones en redes sociales, El Rey de las Extensiones nunca reveló la identidad de la clienta involucrada en la situación.

Sin embargo, se conoció que el hecho ocurrió hace varios años, cuando aún no era reconocido. Según contó el estilista, fue una experiencia incómoda que vivió en la época en la que atendía desde su casa y todavía no tenía su propia peluquería.

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