La Liendra captó en video aterrador momento con hipopótamo en el río Magdalena: “se vino”

Durante la grabación de su documental en el río Magdalena, el creador de contenido La Liendra vivió un aterrador momento luego de que un hipopótamo saliera inesperadamente del agua y, según él, se acercara hacia él. El influencer alcanzó a captar la escena en video mientras reaccionaba con evidente preocupación asombro.

¿Cómo fue el momento en el que un hipopótamo sorprendió a La Liendra?

Durante la tarde de este martes 26 de mayo La Liendra se ha mantenido activo en redes sociales para compartir con sus seguidores algunas de las experiencias que ha vivido durante el rodaje de su próximo documental inspirado en los hipopótamos de Pablo Escobar.

La Liendra estrenará su documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido ha generado gran preocupación por todos los riesgos que ha tomado para lograr sacar adelante esta nueva entrega que publicará próximamente a través de sus plataformas digitales.

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Uno de los momento más recientes e impactantes que enseñó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, fue el avistamiento de un hipopótamo tras permaneces varias horas navegando en el río Magdalena. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de La Liendra, quien se mostró asustado al pensar que el animal se estaba acercando hacia su lancha.

"Préndala, préndala (la cámara). ¡Ay, se vino! Téngala ahí, es alguito de lo que se viene en el documental de los hipopótamos de Escobar. Este es el río Magdalena, miren dónde salió, encontramos el macho mayor".

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Lo cierto es que aunque el momento causó tensión entre quienes vieron el video, La Liendra continuó compartiendo detalles de la grabación y dejó claro que este encuentro hará parte del documental que prepara sobre los hipopótamos de Pablo Escobar, uno de los proyectos más ambiciosos que ha realizado hasta ahora.

¿Qué otros impactantes momentos ha vivido La Liendra durante el rodaje de su documental sobre hipopótamos?

Otro de los episodios que también llamó la atención en redes sociales fue la pérdida de su dron en dos momentos distintos: la primera mientras grababa en tierra firme y la segunda cuando navegaba por el imponente río Magdalena.

En ambas situaciones, La Liendra perdió el costoso artefacto, aunque finalmente logró recuperarlo con ayuda de sus seguidores y habitantes del sector.