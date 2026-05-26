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¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante en medio de crítico hecho: ¿qué le ocurrió?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de un famoso cantante en medio de crítico hecho junto a integrante de su equipo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante en medio de crítico hecho: ¿qué le ocurrió?
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció? | Foto: Freepik

En los últimos días, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido cantante, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al dejar un importante legado en el género urbano.

Así también, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales tras confirmarse el desafortunado hecho en el que falleció el cantante, quien, perdió la vida en un crítico hecho.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en medio de un crítico hecho?

El nombre de Mario Alberto Barreto Domínguez, más conocido como Degezeta, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante en medio de crítico hecho: ¿qué le ocurrió?
Así se confirmó el doloroso fallecimiento del cantante Degezeta. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de varios medios de comunicación mexicanos como Univisión y Latinus Us, quienes expresaron las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram:

“El joven cantante de reguetón Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como Degezeta, fue as3s#n#d* a t#r#s la noche del jueves en Culiacán, Sinaloa, en un desafortunado hecho en el que también murió un integrante de su equipo de trabajo, informaron este viernes medios locales”, agregó el medio Latinus.

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Aunque por el momento las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones de los hechos, varios seguidores han recordado con cariño a Degezeta, quien dejó un gran legado a lo largo de su carrera profesional.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Degezeta en sus redes sociales?

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante en medio de crítico hecho: ¿qué le ocurrió?
Esta fue la última publicación del cantante Degezeta. | Foto: Freepik

Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Degezeta, varios de sus seguidores lo han recordado con emotivas palabras mediante sus redes sociales, en especial, por la última publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con más de mil seguidores, pues demostró que la música era una de sus principales fuentes de inspiración.

Con base en esto, varios de sus seguidores y colegas lo han recordado con sentido cariño por el desafortunado hecho en el que perdió la vida en los últimos días, según lo anunciaron medios de comunicación mexicanos.

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