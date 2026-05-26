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Exparticipante de la segunda temporada eligió a su finalista favorito de La casa de los famosos

Exparticipante de la segunda temporada reveló su apoyo a finalista de La casa de los famosos 3: ¿de quién se trata?

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sofía Avendaño reveló su finalista favorito de La casa de los famosos Colombia
Sofía Avendaño reveló su finalista favorito de La casa de los famosos Colombia,. (Foto Canal RCN).

Con el inicio de la gran final de La casa de los famosos Colombia y el ingreso de los jefes de campaña, los fandoms de los cuatro finalistas comenzaron a movilizarse para votar por su favorito y convertirlo en el ganador de la tercera temporada.

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Con el paso de las horas, exparticipantes de distintas temporadas también empezaron a revelar públicamente a quién apoyan y a pedir votos por ellos, entre esas Sofía Avendaño, recordada participante de la segunda temporada.

¿A quién apoya Sofía Avendaño, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la tarde de este martes 26 de mayo la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia Sofía Avendaño sorprendió al pronunciarse frente a las votaciones de la gran final de la tercera temporada.

Sofía Avendaño fue parte de la segunda temporada.
Sofía Avendaño fue parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Con una imagen compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Avendaño expresó públicamente a sus fanáticos que ella estaba del lado de Alejandro Estrada, por lo que pedía votos para él por medio de la plataforma del Canal RCN, cada cuatro horas.

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"Como buenas esposas, no paremos, amigas. Llegó la hora de votar, niñas, por nuestro esposo el zorro, para que gane. Cada 4 horas votando por nuestro marido", comentó.

Con esta publicación, Sofía Avendaño se sumó a la lista de exparticipantes y figuras públicas que han comenzado a revelar a sus favoritos para la gran final de La casa de los famosos Colombia, una etapa en la que los fandoms han intensificado las campañas de votación para apoyar a sus concursantes preferidos.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3?

Vale la pena destacar que son cuatro los finalistas que se encuentran compitiendo por convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, por lo que además de Alejandro Estrada, también se encuentran Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Tebi Bernal.

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Cada uno de ellos se encuentran siendo apoyados por un jefe de campaña que ellos mismos eligieron para fortalecer sus votaciones en la recta final que llegará a su fin el próximo viernes 30 de mayo.

Finalistas de La casa de los famosos Colombia
Por primera vez desde que inició el reality, la gran final estará conformada únicamente por hombres. (Foto Canal RCN)
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