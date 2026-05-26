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Tebi Bernal estalló tras controversial conversación con Alejandro Estrada por Alexa, ¿qué dijo?

“Se molestó”, Tebi Bernal se enojó con Alejandro Estrada tras su cercanía con Alexa y decidió tomar distancia de ella.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal estalló tras controversial conversación con Alejandro Estrada por Alexa, ¿qué dijo?
¿Por qué razón Tebi se enojó con Alejandro por Alexa? | Foto: Canal RCN

En la última semana, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado por parte de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la gala del pasado 25 de mayo, los finalistas se sorprendieron con el ingreso de los respectivos jefes de campaña, quienes les han expresado todo su apoyo a casa uno de los cuatro hombres que permanece en la competencia.

Sin embargo, uno de los momentos que más tensión dejó en el reality fue cuando Alexa Torrex tomó la decisión de apoyar a Alejandro Estrada en vez de Tebi Bernal, pues, prefirió poner en primer lugar su amistad que el vínculo amoroso que tuvo con el antioqueño.

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¿Cuál fue el mensaje con el que Tebi Bernal estalló en La casa de los famosos Col tras su situación con Alexa Torrex?

Es clave mencionar que el regreso de los respectivos jefes de campaña en La casa de los famosos Colombia ha generado una gran variedad de cambios en la última semana en la que los finalistas deberán relucirse.

Tebi Bernal estalló tras controversial conversación con Alejandro Estrada por Alexa, ¿qué dijo?
¿Por qué razón Tebi se enojó con Alejandro por Alexa? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, el regreso de Alexa Torrex ha generado una gran variedad de opiniones entre los finalistas, en especial, por parte de Tebi Bernal quien expresó que ha tomado la decisión de mantenerse alejado de ella tras una diferencia que tuvo recientemente con Alejandro Estrada, pues, le expresó las siguientes palabras:

“Alejo me prohibió la amistad con Alexa, pero yo le dije, bueno, es suya. No sé qué le puedo decir. Igual, no sé qué ocurre. Además, se molestó con las actitudes que yo he tenido con ella. Igual, no me atormentaré de nada”, expresó Tebi Bernal.

Tebi Bernal estalló tras controversial conversación con Alejandro Estrada por Alexa, ¿qué dijo?
Tebi se enojó con Alejandro por su cercanía con Alexa. | Foto: Canal RCN

En medio de una conversación que Tebi tuvo con Mariana Zapata, jefa de campaña de Juanda Caribe, aprovechó la oportunidad para desahogarse ante el difícil momento por el que ha estado atravesando.

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¿Qué le respondió Mariana Zapata a Tebi Bernal ante el cruce de opiniones que tuvo con Alejandro por Alexa?

Tras la reciente conversación que Mariana Zapata tuvo con Tebi Bernal, ella aprovechó la oportunidad para expresarle su perspectiva ante lo que opina por las palabras que tuvo Alejandro Estrada con él, pues, le expresó lo siguiente:

“Yo le dije a ella que en el caso contario, también, hubiera elegido a Alejandro, pero no sabía que yo habían prometido que fueran el jefe de campaña de ambos”, le expresó Mariana Zapata a Tebi Bernal.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!

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