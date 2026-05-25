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Nataly Umaña envió contundente mensaje tras ser mencionada por Alejandro Estrada

Nataly Umaña causó revuelo en redes al enviar contundente mensaje luego de ser mencionada por Alejandro Estrada en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nataly Umaña encendió redes tras ser mencionada por Alejandro Estrada
Nataly Umaña reaccionó tras ser mencionada por Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN))

Alejandro Estrada ha sorprendido en La casa de los famosos Colombia 2026, no solo con su participación, sino con lo mucho que ha avanzado en la competencia, pues es uno de los habitantes que llega a la gran final este 29 de mayo.

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Hace algunos días, el actor causó revuelo en redes sociales cuando mencionó a su exesposa, Nataly Umaña, quien también participó en la competencia, pero en la primera temporada, de hecho, su relación se acabó tras el reality de la vida en vivo.

Por eso mismo, Alejandro sorprendió con el mensaje que le envió a ella, al decir que él ya había soltado lo que pasó y que, al estar allí encerrado, entiende por lo que Nataly pasó y que no la culpa por nada.

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Sin duda, al enviarle el mensaje a la actriz y exparticipante, las redes sociales no esperaron para reaccionar y difundir el clip, pues también la nombró durante el último brunch y una publicación de Umaña la asociaron como una respuesta a su mención.

¿Cuál fue el video de Nataly Umaña que asocian como una respuesta para Alejandro Estrada?

El pasado 23 de mayo, Nataly Umaña publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram, en don precisamente habla sobre la “capacidad de comprender un mensaje”, en el clip, la actriz habla de que cada quien interpreta lo que quiere desde su juicio.

Nataly Umaña se pronunció tras revuelo por palabras de Alejandro Estrada
Nataly Umaña encendió redes tras ser mencionada por Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN))

“No controlo lo que cada quien quiera interpretar”, escribió.

En su video dice que las personas entienden los mensajes desde su disposición emocional y capacidad de escucha. Para algunos, esta habría sido una respuesta por lo que Alejandro habría dicho sobre ella en el reality.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia?

Además de dirigirse a la cámara en La casa de los famosos Colombia, para saludar a Nataly y decirle que ya todo está bien, Alejandro Estrada la volvió a nombrar durante el último brunch.

Nataly Umaña reaccionó tras ser mencionada por Alejandro Estrada
Nataly Umaña se pronunció tras revuelo por palabras de Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN))

Allí, él dijo que ella quedó por fuera de la competencia por su relación con Melfi, precisamente, que el país castigaba a las mujeres y no a los hombres por sus actos y lo dijo porque, así como el panameño, Tebi y Juanda Caribe quedaron en la final, luego de sus polémicas cercanías con Mariana y Alexa.

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