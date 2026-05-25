Daniela Ospina no soportó más comentarios negativos y decidió responder: “¿por qué debo permitirlo?”
Daniela Ospina sorprendió al responder públicamente a las personas que le envían mensajes ofensivos.
La modelo y empresaria Daniela Ospina se cansó de recibir malos comentarios en redes sociales y decidió compartir algunas de las palabras que estaba recibiendo, además de enviar un fuerte mensaje a través de sus historias de Instagram.
¿Qué mensajes compartió Daniela Ospina en sus redes sociales?
En sus redes sociales, Daniela Ospina sorprendió a sus millones de seguidores al publicar varias capturas de pantalla en las que dejó ver las palabras y mensajes que una persona le enviaba.
En una de las imágenes, Daniela Ospina mostró una conversación en la que el hombre le escribía diferentes comentarios ofensivos.
Según dejó ver la empresaria, gran parte de los mensajes estaban relacionados con publicaciones que ella ha realizado sobre fútbol y también sobre su hermano, el arquero David Ospina.
La empresaria decidió reaccionar públicamente a la situación y expresó su sorpresa por la actitud de la persona que le enviaba este tipo de mensajes.
“Ahhh y no sé qué le hicieron a este ser humano que hoy solo manda estos mensajes”, escribió Daniela Ospina en una de sus historias.
Posteriormente, la empresaria colombiana compartió otra captura de pantalla en la que se observaba parte del perfil de esta persona en redes sociales. En la publicación también se alcanzaba a ver una fotografía del hombre junto a quien, según Daniela Ospina, sería su madre.
¿Qué dijo Daniela Ospina sobre el respeto hacia las mujeres?
Daniela Ospina también aprovechó para enviar un mensaje sobre el respeto y los comentarios ofensivos que suelen recibir en redes sociales.
“Y me fui a su Instagram a ver qué le pasaba a su corazón y vi una foto con quien creo es su madre. Ojalá, madre, que este ser humano jamás la trate mal porque veo que respeto por las mujeres no tiene”, escribió la empresaria.
Además, Daniela Ospina manifestó su molestia frente a las faltas de respeto que, según expresó, debe soportar diariamente en redes sociales.
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“Basta ya de tanto 0di0 y tener que aguantar la falta de respeto de la gente. Si no le hago daño a la gente, ¿por qué debo permitirlo?”, finalizó su mensaje Daniela Ospina.