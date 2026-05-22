Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable

La primera comida del día puede marcar cómo responde tu cuerpo en energía, saciedad y digestión durante la jornada.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Cómo romper el ayuno correctamente?
6 claves para iniciar el día de forma saludable / (Foto de Freepik)

Romper el ayuno es ese primer momento del día en el que el cuerpo vuelve a recibir alimento después de varias horas sin comer.

Aunque parece algo simple, lo que se elige en esa primera comida puede influir en cómo te sientes durante el resto del día, tanto en la energía como en la sensación de hambre.

Artículos relacionados

¿Qué significa romper el ayuno?

Romper el ayuno es, básicamente, volver a comer después de un periodo sin alimentos, normalmente tras la noche. No se trata solo de “desayunar temprano”, sino de entender qué le estás dando a tu cuerpo después de horas de descanso.

¿Qué significa romper el ayuno?
Romper el ayuno es volver a comer después de un periodo sin alimentos / (Foto de Freepik)

En ese momento, el organismo está retomando su ritmo habitual, por lo que lo que comes puede influir en cómo te sientes después. Algunas personas prefieren algo ligero, otras algo más completo, pero lo importante es que esa primera comida aporte nutrientes.

Artículos relacionados

¿Qué hábitos ayudan a romper el ayuno de manera saludable?

Un hábito sencillo pero clave es tomar agua al despertar. Después de varias horas sin líquidos, el cuerpo necesita hidratarse para empezar a funcionar mejor.

Después de eso, es recomendable elegir alimentos que realmente nutran. No hace falta complicarse, pero sí intentar incluir algo de proteína, fibra o grasas saludables en la primera comida del día.

¿Qué hábitos ayudan a romper el ayuno de manera saludable?
Así puedes romper el ayuno de manera saludable / (Foto de Freepik)

La proteína ayuda a sentirse más satisfecho por más tiempo, mientras que la fibra contribuye a que la digestión sea más estable. Juntas, pueden ayudar a evitar esa sensación de hambre poco tiempo después de comer.

Artículos relacionados

¿Qué alimentos es mejor evitar al romper el ayuno?

Hay alimentos que pueden hacer que la energía suba rápido y luego baje igual de rápido. Esto suele pasar con productos que tienen mucho azúcar añadido o que están muy procesados.

¿Qué alimentos es mejor evitar al romper el ayuno?
No se recomienda consumir alimentos procesados tras un tiempo de ayuno / (Foto de Freepik)

Cuando esto ocurre en la primera comida del día, es común que aparezca hambre más rápido de lo esperado. Por eso, suele recomendarse no basar el inicio del día en este tipo de opciones.

En cambio, alimentos como frutas enteras pueden ser una mejor alternativa, ya que su azúcar natural viene acompañado de fibra, lo que hace que la energía se libere de forma más gradual.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Hacer ejercicio antes de dormir podría influir en el sueño, según estudios realizados por expertos en salud y descanso.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Salud

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Esto dicen algunos estudios

El vinagre de manzana ha sido ampliamente relacionado con beneficios para la glucosa, la digestión y la salud metabólica.

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta Salud

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta: ¿qué aportan estas bebidas?

Isabella Ladera mostró que toma jugos verdes en ayunas y, desde entonces, muchos buscan conocer sus beneficios nutricionales.

Lo más superlike

Mariana Zapata mostró los regalos que recibió en su bienvenida a Medellín. Mariana Zapata

Mariana Zapata mostró los regalos de su bienvenida a Medellín; ¿se conmovió?

Mariana Zapata agradeció cada detalle recibido en su bienvenida y mostró la emoción de volver a su tierra natal.

Sheila Gándara no ingresará a La casa de los famosos. Juanda Caribe

¿Sheila Gándara ingresará a La casa de los famosos? Esto es lo que se especula

“Máxima justicia”: el pedido de la familia de Yulixa Toloza tras informe forense Viral

Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos