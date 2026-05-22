Romper el ayuno es ese primer momento del día en el que el cuerpo vuelve a recibir alimento después de varias horas sin comer.

Aunque parece algo simple, lo que se elige en esa primera comida puede influir en cómo te sientes durante el resto del día, tanto en la energía como en la sensación de hambre.

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¿Qué significa romper el ayuno?

Romper el ayuno es, básicamente, volver a comer después de un periodo sin alimentos, normalmente tras la noche. No se trata solo de “desayunar temprano”, sino de entender qué le estás dando a tu cuerpo después de horas de descanso.

Romper el ayuno es volver a comer después de un periodo sin alimentos / (Foto de Freepik)

En ese momento, el organismo está retomando su ritmo habitual, por lo que lo que comes puede influir en cómo te sientes después. Algunas personas prefieren algo ligero, otras algo más completo, pero lo importante es que esa primera comida aporte nutrientes.

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¿Qué hábitos ayudan a romper el ayuno de manera saludable?

Un hábito sencillo pero clave es tomar agua al despertar. Después de varias horas sin líquidos, el cuerpo necesita hidratarse para empezar a funcionar mejor.

Después de eso, es recomendable elegir alimentos que realmente nutran. No hace falta complicarse, pero sí intentar incluir algo de proteína, fibra o grasas saludables en la primera comida del día.

Así puedes romper el ayuno de manera saludable / (Foto de Freepik)

La proteína ayuda a sentirse más satisfecho por más tiempo, mientras que la fibra contribuye a que la digestión sea más estable. Juntas, pueden ayudar a evitar esa sensación de hambre poco tiempo después de comer.

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¿Qué alimentos es mejor evitar al romper el ayuno?

Hay alimentos que pueden hacer que la energía suba rápido y luego baje igual de rápido. Esto suele pasar con productos que tienen mucho azúcar añadido o que están muy procesados.

No se recomienda consumir alimentos procesados tras un tiempo de ayuno / (Foto de Freepik)

Cuando esto ocurre en la primera comida del día, es común que aparezca hambre más rápido de lo esperado. Por eso, suele recomendarse no basar el inicio del día en este tipo de opciones.

En cambio, alimentos como frutas enteras pueden ser una mejor alternativa, ya que su azúcar natural viene acompañado de fibra, lo que hace que la energía se libere de forma más gradual.