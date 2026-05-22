Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Sheila Gándara ingresará a La casa de los famosos? Esto es lo que se especula

Un nuevo video compartido por Canal RCN desató especulaciones sobre el ingreso de Sheila Gandara a La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sheila Gándara no ingresará a La casa de los famosos.
Sheila Gándara no ingresará a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Un reciente video compartido por Canal RCN encendió las especulaciones entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia sobre un posible ingreso de Sheila Gándara al reality.

Artículos relacionados

¿Sheila Gándara podría ingresar a La casa de los famosos antes de la final?

Un reciente video compartido por la cuenta oficial de TikTok del Canal RCN sorprendió a los internautas, pues este hacía mención directa sobre el deseo de los seguidores de La casa de los famosos Colombia de ver a Sheila Gandara, expareja de Juanda Caribe, ingresar en un congelado antes de la gran final.

Primer y único congelado de Sheila Gándara
Primer y único congelado de Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Con un recorrido por la participación de Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia en el que destacaron la cronología desde su ingreso, pasando por el único congelado en el que Sheila ha participado, y el inicio y desarrollo de la amistad del participante con la reciente eliminada Mariana Zapata, se reveló la probabilidad de que el regreso de Gandara fuera una realidad.

Artículos relacionados

Y es que según se revela en el audiovisual esto no sería posible debido a que una cosa es el deseo del público por ver que esto pase, y otra es que Gandara quiera hacerlo y que la producción decida abrir esa puerta, especialmente ahora que ya fue anunciado que los congelados de esta temporada llegaron a su fin y que la gran final está a la vuelta de la esquina.

¿Cómo fue el primer y único congelado de Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia?

El 12 de febrero de 2026 Juanda Caribe fue sorprendido en medio de las dinámicas de congelados con la visita de su entonces pareja sentimental Sheila Gandara, quien ingresó al lugar con su hija en brazos para brindarle ánimo en medio de la competencia que apenas iniciaba.

Artículos relacionados

En aquella ocasión, la mujer le expresó al creador de contenido que estaba haciendo las cosas increíbles dentro del juego, y lo animó a seguir contagiando a los demás con su alegría. Sin imaginar que semanas después, Caribe desarrollaría una amistad muy cercana con Mariana Zapata y que su relación llegaría a su fin a raíz de esto.

Congelado de Juanda Caribe.
Congelado de Juanda Caribe. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál? La casa de los famosos

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál?

Beba expresó su enojo por una situación que enfrentó en La casa de los famosos Col junto a su esposo, Andrés Gómez.

Alejandro Estrada sufrió inesperada caída. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada sufrió aparatosa caída en La casa de los famosos; ¿seguirá en competencia?

Alejandro Estrada vivió un momento inesperado en La casa de los famosos que generó preocupación entre sus compañeros.

De blog a la pantalla grande: Susana y Elvira regresa al cine tras casi dos décadas de historia Mabel Moreno

Del blog a la pantalla grande: Susana y Elvira regresa al cine tras casi dos décadas de historia

Susana y Elvira: Sin plan B llegará al cine el próximo 28 de mayo, retomando la historia de dos amigas que enfrentan los cambios de la adultez.

Lo más superlike

Isaac Carvajal rompió el silencio tras rumores con la exnovia de Mateo Carvajal Mateo Carvajal

Isacc Carvajal rompió el silencio tras acusaciones que lo vinculan con la ex de su hermano Mateo

Isaac Carvajal se pronunció sobre los rumores que lo vinculan de nuevo con Stephanie Ruiz, ex de su hermano.

Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó Talento internacional

Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos