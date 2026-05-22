¿Sheila Gándara ingresará a La casa de los famosos? Esto es lo que se especula

Un reciente video compartido por Canal RCN encendió las especulaciones entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia sobre un posible ingreso de Sheila Gándara al reality.

Artículos relacionados Viral ¿Medicina Legal determinó la causa de muerte de Yulixa Toloza? Esto se sabe

¿Sheila Gándara podría ingresar a La casa de los famosos antes de la final?

Un reciente video compartido por la cuenta oficial de TikTok del Canal RCN sorprendió a los internautas, pues este hacía mención directa sobre el deseo de los seguidores de La casa de los famosos Colombia de ver a Sheila Gandara, expareja de Juanda Caribe, ingresar en un congelado antes de la gran final.

Primer y único congelado de Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Con un recorrido por la participación de Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia en el que destacaron la cronología desde su ingreso, pasando por el único congelado en el que Sheila ha participado, y el inicio y desarrollo de la amistad del participante con la reciente eliminada Mariana Zapata, se reveló la probabilidad de que el regreso de Gandara fuera una realidad.

Artículos relacionados Viral Salen a la luz nuevas fotos de Yulixa Toloza antes de su trágica muerte

Y es que según se revela en el audiovisual esto no sería posible debido a que una cosa es el deseo del público por ver que esto pase, y otra es que Gandara quiera hacerlo y que la producción decida abrir esa puerta, especialmente ahora que ya fue anunciado que los congelados de esta temporada llegaron a su fin y que la gran final está a la vuelta de la esquina.

¿Cómo fue el primer y único congelado de Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia?

El 12 de febrero de 2026 Juanda Caribe fue sorprendido en medio de las dinámicas de congelados con la visita de su entonces pareja sentimental Sheila Gandara, quien ingresó al lugar con su hija en brazos para brindarle ánimo en medio de la competencia que apenas iniciaba.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata reveló que tras su eliminación ha estado acompañada de una persona especial

En aquella ocasión, la mujer le expresó al creador de contenido que estaba haciendo las cosas increíbles dentro del juego, y lo animó a seguir contagiando a los demás con su alegría. Sin imaginar que semanas después, Caribe desarrollaría una amistad muy cercana con Mariana Zapata y que su relación llegaría a su fin a raíz de esto.