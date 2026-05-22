Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes: opinó sobre nuevo vocalista en la banda de su papá

Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, reapareció en redes sociales y generó interés entre los seguidores del cantante de música popular al opinar sobre la posible incorporación de un nuevo vocalista en la banda de su difunto padre.

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¿Cómo luce actualmente Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez?

Luego de cuatro meses de la trágica muerte de Yeison Jiménez, y tras pocas apariciones en público, Camila, la hija mayor del difunto cantante de música popular reapareció por medio de las redes sociales más radiante que nunca.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

La menor se mostró con una gran sonrisa en su rostro y un semblante más vivo para compartir con los seguidores de su papá una información importante sobre el legado de su padre, llevándose un sinfín de comentarios en los que destacaron la valentía de ella y su familia para afrontar la difícil pérdida del cantante.

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La joven apareció con el cabello completamente suelto y usando un encantador vestido negro con patrones blancos mientras sostenía en todo momento una enorme sonrisa en su rostro.

¿Qué dijo Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, sobre la incorporación de un nuevo cantante a su banda?

En medio del audiovisual, compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda de Yeison Jiménez, Camila hizo mención del proyecto actual que busca continuar con el legado musical de su padre.

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Según comentó la menor, este nuevo proyecto que busca la incorporación de un nuevo vocalista. no surge como una forma de reemplazar al cantante, sino de llevar su música a nuevas partes del mundo.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)