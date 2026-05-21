¿Medicina Legal determinó la causa de muerte de Yulixa Toloza? Esto se sabe

El director de Medicina Legal se pronunció frente a las dudas sobre si ya fue establecida la causa de muerte de Yulixa Toloza, en medio de la expectativa generada por el caso. En su declaración, explicó el estado del proceso forense y aclaró si hasta el momento existen conclusiones oficiales.

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¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?

El caso de Yulixa Toloza continúa generando consternación entre los colombianos por la forma en la que se desenvolvió todo. Finalmente el cuerpo sin vida de la mujer de 52 años fue hallado en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

Toloza se sometió a un procedimiento estético en una clínica clandestina sin imaginar que esta no contaría con los permisos correspondientes para llevar a cabo procedimientos invasivos, como la lipo que ella se practicó.

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Poco después de que Medicina Legal confirmara que el cuerpo encontrado correspondía a Yulixa Toloza, internautas comenzaron a indagar la causa de muerte de la mujer, si esta perdió la vida poco después del procedimiento o si hubo algo más que apagó su vida para siempre.

¿Cuál fue la causa de muerte de Yulixa Toloza?

En diálogo con Noticias RCN el director de Medicina Legal mencionó que determinar la causa de muerte en el caso de Yulixa Toloza podría tardar más tiempo de lo esperado debido a la complejidad en la que fue encontrado su cuerpo.

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“Como pasaron siete días probablemente puede tardar muchos más días la determinación y la manera de la causa de muerte”

Así mismo, mencionó que quien estará a cargo de este proceso que tiene en vilo a los colombianos y, sobre todo, a su familia, tendrá la responsabilidad de informar a la Fiscalía para que continue el proceso que busca dar justicia a la muerte de Yulixa Toloza.

“El patólogo forense que está al frente determina la manera y la causa de muerte, pero puede quedar en estudio y se le entregará a la Fiscalía para que el Fiscal haga todo el proceso que le corresponde”