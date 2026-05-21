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Reconocida actriz rompió el silencio tras el fallecimiento de sus dos bebés: “Me llené de dolor”

“Perdí a mis dos bebés”, famosa actriz colombiana se pronunció tras la dolorosa pérdida que tuvo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz rompió el silencio tras el fallecimiento de sus dos bebés: “Me llené de dolor”
¿Quién es la reconocida actriz colombiana que anunció el fallecimiento de sus dos bebés? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por hacer una dolorosa confesión en sus redes sociales.

La reconocida actriz colombiana abrió su corazón ante el difícil momento que enfrentó tras el fallecimiento de sus dos bebés, cuya noticia ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas tras el complicado momento por el que ha estado enfrentando a nivel emocional.

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¿Quién es la reconocida actriz que enfrentó la pérdida de sus dos bebés?

El nombre de Valeria Galviz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una destacada actriz colombiana quien ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones, sino que también, por hacer una dolorosa confesión sobre la pérdida que tuvo en su pasado.

Recientemente, Valeria compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 294 mil seguidores frente al doloroso momento por el que atravesó en el pasado, en especial, por el fallecimiento de sus dos bebés durante el parto, expresando las siguientes palabras:

Reconocida actriz rompió el silencio tras el fallecimiento de sus dos bebés: “Me llené de dolor”
Esta fue la confesión que hizo Valeria Galviz tras la muerte de sus dos bebés. | Foto: Freepik

“Hola, soy Valeria y esta es mi historia, perdí a mis dos bebés, dos veces sentí la ilusión de convertirme en mamá. Dos veces soñé con sus latidos, sus nombres y su llegada y dos veces tuve que despedirme antes de poder abrazarlos. Viví un dolor que muchas veces se sufre en silencio. Un duelo del que poco se habla, pero que transforma el alma para siempre. Durante mucho tiempo me sentí sola”, expresó Valeria Galviz.

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¿Cómo enfrentó el duelo de sus dos bebés Valeria Galviz?

En medio del reciente video que compartió Valeria, aprovechó la oportunidad para expresar que con el tiempo entendió a comprender la dolorosa situación que enfrentó y eso la inspiró a crear un proyecto digital para acompañar a otras mujeres en este difícil proceso:

Reconocida actriz rompió el silencio tras el fallecimiento de sus dos bebés: “Me llené de dolor”
Así enfrentó Valeria Galviz su doloroso momento en el pasado. | Foto: Freepik

“Tenía enojo, con dolor, sin entender el por qué, pero con el tiempo me di cuenta que nada es por casualidad. Estas dos pérdidas ocurrieron muy cerca de mi graduación como psicóloga y hoy entiendo que además de mi propia experiencia, tengo las herramientas para acompañar a otras mujeres que atraviesan por este difícil momento, por eso cree: Vientre arcoíris”, añadió Valeria.

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