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Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos

Shakira causó furor al anunciar una convocatoria para elegir bailarines para la final del Mundial 2026 en Estados Unidos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026
Shakira anuncia su busqueda de bailarines para el show de la final del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La participación de Shakira en la final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Esta vez, la cantante sorprendió a sus seguidores tras revelar que algunos fanáticos podrían hacer parte de su presentación en el espectáculo de medio tiempo.

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¿Qué dijo Shakira sobre los bailarines de su show en el Mundial 2026?

Shakira confirmó a través de sus redes sociales que está buscando bailarines para el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La cantante explicó que ha estado revisando las publicaciones que sus seguidores han realizado con la canción ‘Dai Dai’, tema relacionado con el torneo, y aseguró que quiere integrar a algunos fanáticos en la presentación.

¿Qué dijo Shakira sobre los bailarines de su show en el Mundial 2026?
Shakira busca bailarines para su show en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

En el video publicado por la artista, expresó que su intención es hacer del show un momento compartido con las personas que han acompañado su música y las dinámicas digitales alrededor del campeonato.

“He estado viendo creaciones increíbles para ‘Dai Dai’ y voy a necesitar bailarines para el espectáculo del medio tiempo en la final”, comentó.

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¿Cómo participar en la convocatoria de Shakira para el Mundial 2026?

La dinámica anunciada por Shakira está enfocada en las personas que crean contenido en redes sociales y quieran tener la posibilidad de aparecer en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La cantante explicó que estará observando publicaciones realizadas por sus seguidores en plataformas digitales.

Para entrar en la convocatoria, los interesados deben:

  • Crear una coreografía o interpretación de la canción vinculada al Mundial 2026.
  • Compartir el video en redes sociales como TikTok o Instagram.
  • Incluir hashtags relacionados con Shakira y el evento deportivo para facilitar que el contenido sea visto por el equipo de la artista.

Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre cuántas personas serían seleccionadas ni cómo será la elección final. Sin embargo, el anuncio llevó a que varios usuarios comenzaran a subir videos relacionados con la convocatoria y la canción ‘Dai Dai’.

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026 con show de Shakira?

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Estados Unidos. El evento será uno de los más vistos del año y contará con un espectáculo de medio tiempo que incluirá música y presentaciones en vivo.

La participación de Shakira fue anunciada como parte de la estrategia de la FIFA para incorporar un componente cultural y musical dentro de la final del torneo. Además de la colombiana, también participarían artistas internacionales como Madonna y BTS.

El show marcará un cambio en el formato tradicional de la final del Mundial, ya que por primera vez se implementará una presentación de medio tiempo inspirada en otros eventos deportivos internacionales reconocidos por sus espectáculos musicales.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 con show de Shakira?
La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de julio / (Foto de AFP)

 

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