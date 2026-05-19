Juanes recibió críticas tras compartir emotivo mensaje tras la muerte de Totó la Momposina

Este martes 19 de mayo se conoció la noticia del fallecimiento de la reconocida cantante y bailarina colombiana Totó la Momposina a los 85 años de edad en México generando una ola de reacciones.

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¿Qué mensaje le dedicó Juanes a Totó la Momposina tras su fallecimiento?

La artista, considerada una de las máximas exponentes y embajadoras de la música folclórica del Caribe colombiano, dejó un gran vacío en el ámbito musical.

Tras conocerse la noticia, varios artistas y figuras públicas comenzaron a expresar mensajes de condolencias y homenajes a través de redes sociales.

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Totó la Momposina nació en Talaigua Nuevo, Bolívar, y durante décadas llevó la música tradicional colombiana a distintos escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las voces más representativas del folclor nacional.

Uno de los artistas que reaccionó públicamente a la noticia fue Juanes, quien escribió un emotivo mensaje para despedir a la cantante a través de su cuenta de X.

El intérprete colombiano habló sobre la importancia de Totó la Momposina en la música y el impacto que tuvo llevando el sonido colombiano a diferentes partes del mundo.

“Gracias, Totó la Momposina por haber inspirado y mostrado la magia, la fuerza, el dolor y latido de tu tambor. Tu voz potente de fuego viajó por el mundo llevando a Colombia en el corazón. Hoy vivirás en nosotros como símbolo de una nación. Gracias Totó”, escribió Juanes.

¿Por qué el mensaje de Juanes a Totó la Momposina generó críticas?

A pesar de que la noticia ha generado múltiples reacciones entre seguidores y famosos del entretenimiento y músicos, en donde han compartido canciones y algunos mensajes de condolencia para su familia.

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El mensaje que hizo Juanes por el contrario en sus redes sociales, varios usuarios reaccionaron con mensajes negativos para el artista colombiano.

Como bien se conoce, Juanes ha expresado en varias ocasiones sus ideales sociales y políticos.

Juanes por el contrario confesó recientemente que ha “fracasado muchas veces” durante su carrera musical, aunque aseguró que siempre ha sabido levantarse.

El artista hizo esta reflexión tras recibir el reconocimiento como “Leyenda de Nuestra Tierra” en los Premios Nuestra Tierra 2026, donde habló de los retos y momentos difíciles que ha vivido en la industria musical.