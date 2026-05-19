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¿Blessd estuvo en el baby shower? Detalle en fotos de Manuela QM encendió rumores de nuevo

Baby shower del bebé de Manuela QM despertó rumores por la ausencia de Blessd en las fotos del evento.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Baby shower de Manuela QM desató rumores por inesperada ausencia de Blessd en las fotos
Manuela QM mostró su baby shower y usuarios notaron extraño detalle sobre Blessd. (Foto: AFP y Freepik)

Manuela QM celebró este fin de semana el baby shower de su bebé que está por nacer y tras mostrar imágenes en sus redes sociales un detalle llamó la atención de los usuarios, que se preguntaban si Blessdhabría estado en el evento.

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¿Blessd estuvo presente en el baby shower de su hijo con Manuela QM?

A través de redes sociales las imágenes y videos del evento se han viralizado, pero también la misma Manuela QM compartió varios momentos de lo que fue la celebración.

Pero lo que llamó la atención es que en ninguna de las imágenes que ella compartió está el cantante reguetonero Blessd, padre de su hijo.

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En las imágenes que Manuela mostró se ve a la influencer luciendo su barriguita junto a la decoración, que fue toda de azul, con muchas bombas y varios regalos alrededor.

Baby shower de Manuela QM desató rumores por inesperada ausencia de Blessd en las fotos
Manuela QM mostró su baby shower y usuarios notaron extraño detalle sobre Blessd. (Foto: AFP)

De igual manera, mostró algunas personas que la acompañaron, la decoración de la mesa de los invitados y algunos retos que tuvieron en medio del evento para celebrar la llegada de Caleb, que está próximo a nacer.

¿Siguen juntos Manuela QM y Blessd tras baby shower del bebé?

No obstante, tras las imagenes, los usuarios como siempre reaccionaron preguntando por el padre de su bebé, pues como bien se conoce desde hace unos meses se desconoce si regresaron o no.

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Pues el Día de San Valentín circularon unos chats que involucraban al paisa con una modelo y ahí los rumores de ruptura empezaron a salir, tras algunas acciones que ella tomó, como eliminar las fotos que tenían juntos.

Baby shower de Manuela QM desató rumores por inesperada ausencia de Blessd en las fotos
Manuela QM mostró su baby shower y usuarios notaron extraño detalle sobre Blessd. (Foto: AFP)

No obstante, en medio de un concierto de Blessd en Medellín ella apareció, desmintiendo los rumores; sin embargo, luego de ese evento, igual no se les ha visto juntos, por lo que las imágenes del baby shower avivaron nuevamente los rumores de ruptura.

Lo cierto es que hay un video que está circulando en redes sociales en donde se le ve a una persona muy parecida al artista haciendo uno de los retos en el evento, con gorra y los tatuajes que tiene Blessd.

“Pero Manuela no montó fotos con él” y “que alguien me saque de una duda, ¿Manuela y Blessd están juntos?” fueron algunos comentarios.

 

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