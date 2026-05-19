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EN VIDEO: Profesor colombiano falleció frente a sus alumnos mientras cantaba en el Día del Maestro

El profesor Orlando Marrugo falleció en plena celebración del Día del Maestro, dejando conmoción en la comunidad educativa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Profesor falleció frente a sus alumnos.
Profesor falleció frente a sus alumnos, en Arjona, Bolivar. (Foto: Freepik)

En redes sociales se ha hecho viral un lamentable suceso que enluta al gremio de docentes en el país.

Profesor murió mientras le daba serenata a sus alumnos.
Profesor murió mientras le daba serenata a sus alumnos en el Día del Maestro. (Foto: Canal RCN)

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En el clip se le puede ver al profesor Orlando Marrugo cantándole con alegría a sus alumnos y a algunas madres que se encontraban en el aula de clases.

Tras cantar a todo pulmón y en medio de aplausos, el docente comienza a perder el conocimiento hasta que termina desplomado ante la mirada y sorpresa de sus estudiantes.

Aunque le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital, el profesor no aguantó y murió horas más tarde.

El video muestra cómo la situación pasa de la emoción a la preocupación y el llanto en cuestión de segundos.

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¿De qué habría fallecido el profesor Orlando Marrugo?

Aunque las autoridades no han esclarecido las causas de su deceso, se conoció por medio de un amigo cercano que se trataría de un derrame cerebral.

Muchos internautas resaltaron que lo más impactante de las imágenes es que, casualmente, Marrugo estaba entonando una canción que hablaba de despedidas, como si se estuviera presintiendo su partida.

De Marrugo se conoció que tenía un colectivo llamado Utopía, en el que desarrollaba actividades relacionadas con el canto, la música vallenata y raizal, la lírica y otras expresiones artísticas.

Su fallecimiento dejó un vacío enorme en Arjona, Bolivar, donde trabajaba en varias instituciones como docente de ciencias sociales y, sobre todo, en la comunidad amante de las artes y el folclor.

Aunque el video hasta ahora se hizo viral en redes, el momento ocurrió durante la celebración del Día del Maestro el pasado 15 de mayo.

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Sus exequias se realizaron el domingo siguiente, entre música y dedicatorias por parte de colegas y amigos, como informaron medios locales.

La despedida estuvo marcada por cantos vallenatos y mensajes de gratitud hacia un hombre que dedicó su vida a la enseñanza y al arte.

La comunidad educativa de Arjona expresó su dolor y resaltó la importancia de Marrugo como referente de vocación y entrega.

Padres de familia, estudiantes y compañeros coincidieron en que su legado permanecerá en cada uno de los proyectos que impulsó y en la pasión con la que defendía la cultura.

El caso de Orlando Marrugo no solo conmueve por la manera en que ocurrió, sino porque refleja la fragilidad de la vida.

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