Cintia Cossio habló de las infidelidades y lanzó indirecta: “Justificando el cacho que me metieron”

Cintia Cossio causó revuelo con su respuesta cuando le preguntaron por las infidelidades.

Cintia Cossio habló de las infidelidades y sus palabras fueron interpretadas como una indirecta por los internautas. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Cintia Cossio sobre las infidelidades en las relaciones sentimentales?

En medio de un en vivo junto a Aida Victoria Merlano, Andy Rivera y Diego Camacho, la influenciadora dio su opinión sobre los “cachos” en las relaciones de hoy en día.

Diego expresó que todas las personas, sin excepción, en algún momento de sus vidas han recibido infidelidades por parte de sus parejas.

Cintia afirmó y comparó los “cachos” con la primera vacuna que les aplican a las personas cuando nacen, alegando que es obligatoria.

Sus palabras generaron comentarios entre los internautas, quienes aseguraron que hablaba bajo su experiencia con Jhoan López.

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La creadora de contenido acompañó el clip diciendo que estaba tratando de justificar el “cacho” que le metieron.

Aunque su mensaje parecía producto del sarcasmo, muchos seguidores lo relacionaron con la corta ruptura que tuvo con Jhoan López, con quien no solo regresó, sino que además tuvieron otro hijo.

La escena provocó risas entre sus acompañantes y todo quedó como una broma que ha sido interpretada de múltiples maneras.

Sin embargo, solo son especulaciones, pues ninguno de los dos se ha referido directamente a ese tema.

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¿Cintia Cossio se ha arrepentido del contenido que ha generado en las plataformas digitales?

Durante el mismo en vivo, Cintia habló de su contenido exclusivo en la plataforma azul y respondió si se ha arrepentido de generarlo por sus hijos o por la presión social.

La influenciadora aseguró que para ella es irrelevante lo que puedan pensar fuera de su núcleo familiar.

Explicó que la crianza y los valores deben estar basados en sinceridad e información, y que no considera que los hijos tengan que repetir las decisiones de sus padres, ya que cada conciencia es distinta.

Cintia enfatizó que lo más importante es preparar a los niños con madurez para enfrentar las realidades del mundo, tanto en lo físico como en lo digital.

El junte inesperado entre los influenciadores y el cantante sirvió además para que los seguidores de los cuatro resolvieran sus inquietudes y conocieran sus opiniones sobre los temas más sonados de la farándula nacional.