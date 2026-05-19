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Alejandra Salguero reapareció en redes y lanzó polémico mensaje sobre la coherencia: ¿indirecta a Tebi?

Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal, rompió el silencio para compartir una inesperada reflexión que no pasó desapercibida en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alejandra Salguero causó revuelo al compartir mensaje que fue relacionado con Tebi Bernal. Foto Canal RCN.

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, nuevamente acaparó la atención en redes sociales al publicar un sorpresivo mensaje que no pasó desapercibido entre los internautas, especialmente por el revuelo que ha provocado la participación de su exnovio en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué publicó Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal y su participación en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram en donde Alejandra Salguero ha construido una sólida comunidad de millones, hizo una publicación en la que dejó una curiosa reflexión que dio de qué hablar entre sus seguidores, quienes no se guardaron nada y opinaron sin filtro en los comentarios.

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"Las acciones siempre terminan sosteniendo o derrumbando cualquier argumento. Por eso, a diario procuro ser coherente y congruente con lo que digo", fueron las palabras de la joven modelo.

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Así mismo, Salguero insistió en que, en ese punto, es decir, cuando se empieza por ser coherente en lo que se hace y se dice, donde empieza la verdadera tarea, la cual, según ella, va desde la introspección, la honestidad y la verdad.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alejandra Salguero captó la atención al publicar sorpresiva reflexión. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el curioso mensaje que dejó Alejandra Salguero que fue relacionado con Tebi Bernal?

Como era de esperarse, la aparición de Alejandra en su cuenta oficial de Instagram, generó una ola de reacciones en las que los internautas rápidamente asociaron esta reflexión con la situación que viene atravesando la mujer, esto luego de que decidiera poner fin a su relación con Tebi a raíz de su comportamiento en el reality de convivencia.

"Vendrán cosas hermosas para ti mi reina", "Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos", "Hoy la eliminación fue en honor a Sheila, esta semana será en honor a ti", "Tebi preguntando por ti, sé que le va pesar toda la vida lo que te hizo", "Sinceramente Tebi tiene q quedarse solo....ya Dios pondrá alguien bien en su vida no le va ir bien con las Alexa", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Expareja de Tebi Bernal compartió curioso mensaje en redes. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, hace algunas semanas, la expareja del participante antioqueño, anunció públicamente su decisión de terminar con Bernal, esto luego de ser testigo del shippeo que surgió entre él y la exparticipante Alexa Torrex.

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