Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

Jhonny Rivera y Jenny López se apoderaron de las tendencias en Colombia luego de que la también cantante reaccionara de forma inesperada cuando un fan le pidió una foto al artista de música popular.

¿Cuál fue la reacción de Jenny López cuando un fan pidió una foto a Jhonny Rivera?

Un video que circula en redes sociales ha llamado la atención de muchos usuarios por el gesto que tuvo Jenny López en medio de una fotografía solicitada a Jhonny Rivera.

En la grabación se observa el momento en el que una persona, que haría parte de la Policía, se acerca al cantante de música popular para pedirle una imagen. Justo en ese instante, Jenny López se encuentra a su lado y decide ubicarse detrás del artista.

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En el video, Jenny toma de la cintura a Jhonny Rivera y se agacha ligeramente para no aparecer en la fotografía solicitada al cantante, por lo que generó una ola de comentarios entre los usuarios.

Así reaccionó Jenny López cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Jhonny Rivera quien es conocido por su característica forma de ser y su sencillez con los fanáticos, esta vez, la que se llevó todo la atención y casi todos los elogios fue su esposa Jenny López.

¿Qué reacciones generó el gesto de Jenny López tras foto de Jhonny Rivera?

Tras el video, los comentarios de los usuarios no han parado de elogiar a la también cantante pareja de Jhonny Rivera.

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“Pero cómo no lo va a amar” o “Jenny tiene puro porte de reina, simplemente hermosa”, haciendo referencia al look que lucía la esposa de Jhonny Rivera.

“La verdad, me parecen una pareja admirable” o “tan linda y educada es esa mujer”.

Asimismo, otros también cuestionaron el gesto preguntando por qué se habría escondido durante la fotografía generando otras reacciones defendiéndola.

“¿Por qué se esconde?” a lo que otros usuarios le respondieron: “porque claramente solo quiere foto con él, el chico y ella se esconde para no salir en la foto; más claro, ella respeta”.

Así reaccionó Jenny López cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

También Jhonny Rivera se llenó de elogios por su atractivo físico: “ese Jhonny no le pasan los años, está bien guapo”, fue otro comentario.