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La casa de los famosos Colombia: ¿Quién de los tres será el eliminado este domingo, según la IA?

La Inteligencia Artificial reveló quién podría salir eliminado de La casa de los famosos Colombia este domingo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Quién será el eliminado, según la IA
La casa de los famosos Colombia: IA revela quién abandonaría la competencia este domingo. (Fotos: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia está entrando en su recta final y la tensión crece cada vez más, pues ya se siente la incertidumbre por conocer quién de los tres participantes en placa será el eliminado de este domingo.

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Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal están en placa, y uno de ellos será el próximo eliminado de la casa más famosa. El nombre del participante que abandonará la competencia se conocerá cuando se cierren las votaciones a las 9:30 p.m.

¿Quién será el eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

En la gala de esta noche, 17 de mayo, Marcelo y Carla serán los encargados de anunciarle a Colombia quién será el eliminado entre los tres participantes que permanecen en placa.

Por otro lado, Valentino logró salvarse de la eliminación luego de que Beba utilizara el poder de salvación para sacarlo de placa, esto a pesar de las fuertes diferencias que ambos han protagonizado durante la semana.

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Mientras tanto, Juanda Caribe y Tebi Bernal quedaron nominados por la casa, y Mariana Zapata terminó en riesgo de eliminación tras la votación del público.

Quién será el eliminado, según la IA
La casa de los famosos Colombia: IA revela quién abandonaría la competencia este domingo. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la inteligencia artificial, el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia podría ser Juanda Caribe o Mariana Zapata, ya que en las últimas votaciones Tebi Bernal ha registrado porcentajes altos.

Además, al deportista también le favorece que Alejandro no esté en placa con él, pues podría recibir el apoyo tanto del fandom de ese participante como del de Alexa, quien fue eliminada hace dos semanas.

¿Por qué la votación estaría tan dividida entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Por su parte, Juanda Caribe ha tenido un buen porcentaje de apoyo por el público, a pesar de las polémicas en las que ha estado envuelto, pero igual ha recibido este respaldo.

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Finalmente, Mariana Zapata también ha mostrado que desde antes de La casa de los famosos Colombia ya tenía fieles seguidores y, por esta razón, en este caso la apoyarán en esta crucial eliminación.

Quién será el eliminado, según la IA
La casa de los famosos Colombia: IA revela quién abandonaría la competencia este domingo. (Foto: Canal RCN)

Pero al estar los dos en placa, los votos podrían entrar muy divididos y con porcentajes parecidos entre ellos, por lo que la inteligencia artificial predijo que alguno de ellos saldrá con diferencias mínimas, como fue el caso de Alexa, que salió con una pequeña diferencia entre Valentino e incluso con Tebi Bernal.

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