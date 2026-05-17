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Esposo de Beba compartió imagen con una mujer y desató dudas en redes sociales; ¿quién es?

Andrés Gómez compartió una fotografía junto a una mujer en redes sociales y desató preguntas entre internautas.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrés Gómez, esposo de Beba, compartió imagen con una mujer
Andrés Gómez, esposo de Beba, generó debate en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En redes sociales, una publicación de Andrés Gómez volvió a poner en conversación la relación que mantiene con Valerie de la Cruz, conocida como Beba, participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué publicó el esposo de Beba en sus historias de Instagram?

Andrés Gómez, esposo de Beba, llamó la atención de los usuarios luego de compartir una fotografía en sus historias de Instagram. En la imagen aparece junto a una mujer de espaldas, pero la toma, realizada a contraluz, no permite identificar con claridad quién es la persona que lo acompaña.

Además de la fotografía, otro detalle que despertó comentarios fue la frase que acompañó la publicación:

“Esta historia aún no ha mostrado su mejor escena”.

La combinación de estos elementos hizo que varios internautas comenzaran a debatir sobre la identidad de la mujer.

En redes sociales, algunos usuarios afirman que sí se trataría de Beba debido a la contextura física que aparece en la imagen. Otros, en cambio, consideran que no sería ella, pues aseguran que el tono del cabello luce diferente al que actualmente tiene la creadora de contenido.

Hasta el momento, Andrés Gómez no se ha pronunciado directamente sobre las especulaciones que surgieron tras la publicación. Sin embargo, en varias ocasiones ha manifestado públicamente su apoyo hacia la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué ha dicho Beba sobre su relación con Andrés Gómez?

Valerie de la Cruz, conocida en redes como Beba, ha hablado abiertamente sobre varios aspectos de su relación con Andrés Gómez desde antes y después de su matrimonio en 2024.

A finales del año pasado, la creadora de contenido contó que el inicio de su vida de casados tuvo algunos retos relacionados con experiencias y situaciones personales que ambos arrastraban de etapas anteriores. Según explicó, esto generó diferencias en la convivencia durante los primeros meses.

No obstante, Beba señaló que para ella era importante hablar de estas situaciones con naturalidad, pues considera que las relaciones requieren comunicación y trabajo conjunto para superar las dificultades.

¿Qué ha dicho Beba sobre su relación con Andrés Gómez?
Beba habla sobre su relación con Andrés Gómez / (Foto del Canal RCN)

También ha mencionado que la diferencia de edad entre ambos hizo que en ciertos momentos tuvieran puntos de vista distintos. A pesar de eso, ha destacado que Gómez se ha convertido en una persona clave en su vida.

En redes sociales, seguidores de la influencer también destacan que Andrés suele apoyarla públicamente frente a críticas relacionadas con su paso por televisión. Por su parte, Beba ha reiterado que uno de los pilares de su relación es el respeto y el trabajo en equipo.

 

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