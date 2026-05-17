La controversia entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi sigue dando de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión, un comentario realizado por el papá de Mariana Zapata, llamó la atención de los internautas.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi?

La situación entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi comenzó cuando la presentadora ingresó como huésped VIP a La casa de los famosos Colombia. Durante su estadía en el programa, ambas protagonizaron un momento que inicialmente fue tomado como una broma entre los participantes.

Mariana Zapata y Violeta Bergonzi tuvieron diferencias en La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

Todo ocurrió cuando Bergonzi le pidió prestados unos tenis a Mariana y, después de olerlos, comentó que “tenían pecueca”. Aunque algunos participantes reaccionaron entre risas, Mariana expresó incomodidad por el comentario y enfrentó a Violeta.

La conversación fue subiendo de tono cuando Mariana insinuó que anteriormente había tenido una experiencia negativa con Violeta y con un hotel relacionado con el esposo de la presentadora.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos?

Después de salir del reality, Violeta Bergonzi habló públicamente sobre la situación en entrevistas y podcasts. Allí aseguró que las declaraciones de Mariana podían afectar la reputación del negocio familiar que tiene junto a su esposo.

Además, explicó que estaba considerando actuar frente a las afirmaciones que, según ella, resultaban delicadas. En conversación con Carolina Araujo, Violeta también aseguró que hubo aspectos que le molestaron de lo ocurrido dentro del programa.

Violeta Bergonzi opinó sobre Mariana Zapata tras su visita a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Según contó, Mariana cuestionó su actitud y eso la llevó a aclarar que esa era simplemente su forma de ser. También se refirió a las menciones sobre su esposo y aseguró que nombrarlo durante la discusión, generaba más tensión.

Violeta explicó que el negocio familiar está relacionado con hoteles y afirmó que Mariana habría tenido inconvenientes porque, presuntamente, no cumplió algunas acciones acordadas en medio de un canje.

Asimismo, señaló que las afirmaciones hechas en televisión podían genera interpretaciones delicadas sobre situaciones que, según ella, no ocurrieron.

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¿Cómo reaccionó el papá de Mariana Zapata tras las declaraciones de Violeta Bergonzi?

En medio de los videos y comentarios que siguen circulando en redes sociales sobre la polémica, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Albeiro Zapata, padre de Mariana Zapata.

El hombre apareció comentando uno de los videos relacionados con la controversia y utilizó varios emojis de payasos. Aunque no dijo nada más, usuarios en redes interpretaron el comentario como una muestra de descontento frente a las declaraciones realizadas por Violeta Bergonzi.

La reacción rápidamente comenzó a compartirse entre seguidores de ambas figuras públicas, quienes continúan opinando sobre lo sucedido dentro y fuera del programa.