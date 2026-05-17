Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Papá de Mariana Zapata se pronunció tras la polémica de Violeta Bergonzi y su hija; ¿qué dijo?

Albeiro Zapata, papá de Mariana Zapata, compartió un inesperado comentario que no pasó desapercibido en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Albeiro Zapata, papá de Mariana Zapata, se pronunció tras la polémica de Violeta Bergonzi
Albeiro Zapata, papá de Mariana Zapata, lanzó inesperado comentario / (Fotos del Canal RCN)

La controversia entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi sigue dando de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión, un comentario realizado por el papá de Mariana Zapata, llamó la atención de los internautas.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi?

La situación entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi comenzó cuando la presentadora ingresó como huésped VIP a La casa de los famosos Colombia. Durante su estadía en el programa, ambas protagonizaron un momento que inicialmente fue tomado como una broma entre los participantes.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Violeta Bergonzi?
Mariana Zapata y Violeta Bergonzi tuvieron diferencias en La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

Todo ocurrió cuando Bergonzi le pidió prestados unos tenis a Mariana y, después de olerlos, comentó que “tenían pecueca”. Aunque algunos participantes reaccionaron entre risas, Mariana expresó incomodidad por el comentario y enfrentó a Violeta.

La conversación fue subiendo de tono cuando Mariana insinuó que anteriormente había tenido una experiencia negativa con Violeta y con un hotel relacionado con el esposo de la presentadora.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos?

Después de salir del reality, Violeta Bergonzi habló públicamente sobre la situación en entrevistas y podcasts. Allí aseguró que las declaraciones de Mariana podían afectar la reputación del negocio familiar que tiene junto a su esposo.

Además, explicó que estaba considerando actuar frente a las afirmaciones que, según ella, resultaban delicadas. En conversación con Carolina Araujo, Violeta también aseguró que hubo aspectos que le molestaron de lo ocurrido dentro del programa.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos?
Violeta Bergonzi opinó sobre Mariana Zapata tras su visita a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Según contó, Mariana cuestionó su actitud y eso la llevó a aclarar que esa era simplemente su forma de ser. También se refirió a las menciones sobre su esposo y aseguró que nombrarlo durante la discusión, generaba más tensión.

Violeta explicó que el negocio familiar está relacionado con hoteles y afirmó que Mariana habría tenido inconvenientes porque, presuntamente, no cumplió algunas acciones acordadas en medio de un canje.

Asimismo, señaló que las afirmaciones hechas en televisión podían genera interpretaciones delicadas sobre situaciones que, según ella, no ocurrieron.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó el papá de Mariana Zapata tras las declaraciones de Violeta Bergonzi?

En medio de los videos y comentarios que siguen circulando en redes sociales sobre la polémica, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Albeiro Zapata, padre de Mariana Zapata.

El hombre apareció comentando uno de los videos relacionados con la controversia y utilizó varios emojis de payasos. Aunque no dijo nada más, usuarios en redes interpretaron el comentario como una muestra de descontento frente a las declaraciones realizadas por Violeta Bergonzi.

La reacción rápidamente comenzó a compartirse entre seguidores de ambas figuras públicas, quienes continúan opinando sobre lo sucedido dentro y fuera del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrés Gómez, esposo de Beba, compartió imagen con una mujer La casa de los famosos

Esposo de Beba compartió imagen con una mujer y desató dudas en redes sociales; ¿quién es?

Andrés Gómez compartió una fotografía junto a una mujer en redes sociales y desató preguntas entre internautas.

Comparan a Sonia Restrepo con Cintia Cossio tras su aparición en Premios Nuestra Tierra Yeison Jiménez

Sonia Restrepo reapareció en los Premios Nuestra Tierra y en redes la comparan con Cintia Cossio, ¿por qué?

Usuarios en redes compararon a Sonia Restrepo, pareja del fallecido Yeison Jiménez, con Cintia Cossio tras Premios Nuestra Tierra.

Alejandro Estrada confesó que pensó en perdonar a Nataly Umaña Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó que pensó en perdonar a Nataly Umaña tras La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada rompió el silencio y reveló nuevos detalles sobre su relación con Nataly Umaña tras La casa de los famosos Col.

Lo más superlike

Salomón Bustamente reacciona a la discusión entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante lanzó curioso comentario tras fuerte discusión entre Beba y Mariana: “comiendo pollo”

Beba y Mariana discutieron fuerte en La casa de los famosos y Salomón Bustamente reaccionó con curioso comentario.

Arelys Henao compartió conmovedor momento con Sonia Restrepo Yeison Jiménez

Sonia Restrepo rompió en llanto tras emotivo encuentro con Arelys Henao: “Una guerrera”

Luis Díaz se volvió viral tras levantar al revés el trofeo de campeón de la Bundesliga. Luis Díaz

Luis Díaz causó sensación tras protagonizar inesperado error en la celebración del título del Bayern

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?