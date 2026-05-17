Salomón Bustamante lanzó curioso comentario tras fuerte discusión entre Beba y Mariana: “comiendo pollo”

Beba y Mariana Zapataprotagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia y el actor Salomón Bustamante sorprendió en redes sociales al reaccionar a lo ocurrido entre las participantes.

¿Cuál fue la reacción de Salomón Bustamente tras la discusión entre Beba y Mariana?

El actor, quien suele comentar y reaccionar a varios momentos que suceden dentro de la casa más famosa del país, volvió a generar comentarios entre los usuarios con una publicación relacionada con la discusión.

En medio de la situación, Salomón escribió: “Soy Tebi comiendo pollo”, comentario que se llenó de ‘me gustas’ y reacciones.

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Algunos usuarios respondieron con emojis de risa y frases como “total” o “confirmó, eres tú”, otros también reaccionaron criticando los comentarios del actor quien suele hacer curiosos comentario: “Usted me estresa con sus comentarios tontos”, escribió uno de los internautas.

Este fue el curioso comentario de Salomón Bustamente tras discusión entre Beba y Mariana (Foto: Canal RCN)

¿Por qué discutieron Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Durante la fiesta del sábado mientras uno de los invitados de la noche estaba cantando dentro de la casa, hubo un conflicto entre Mariana y Beba.

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Todo comenzó por el celular que la producción da este día para que puedan entre ellos tomarse fotos y videos durante la celebración.

De acuerdo con Beba, Mariana llevaba bastante tiempo usando el teléfono, por lo que ella le pidió que se lo entregara. Sin embargo, la situación empezó a subir de tono cuando ambas comenzaron a reclamar por la manera en la que se hablaron durante el momento.

Mientras Beba aseguraba que Mariana le había contestado de mala manera, Mariana también decía que su compañera le había arrebatado el celular bruscamente.

“Cómo me hablaste, Mariana, me hablaste horrible”, le decía Beba durante la discusión, mientras Mariana reaccionó diciendo que ella podía tomarlo como quisiera.

Con el paso de los minutos, los ánimos comenzaron a aumentar y ambas participantes terminaron discutiendo fuertemente frente a varios de sus compañeros.

Cabe recordar que Beba y Mariana habían iniciado el reality siendo muy cercanas, pero luego de varios desacuerdos su amistad terminó deteriorándose dentro de la competencia.

Este fue el curioso comentario de Salomón Bustamente tras discusión entre Beba y Mariana (Foto: Canal RCN)

En los últimos días, además, las tensiones entre ambas ya habían quedado en evidencia con indirectas, pullas y comentarios lanzados durante diferentes momentos.

En medio de la discusión, Beba se apartó por unos segundos y le dijo a Mariana que llorara y que se hiciera “la víctima”. Poco después, Mariana rompió en llanto y más adelante Beba también terminó llorando.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de Tebi Bernal, quien permaneció al lado de la discusión mientras seguía comiendo pollo.