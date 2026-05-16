Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Luis Díaz causó sensación tras protagonizar inesperado error en la celebración del título del Bayern

Luis Díaz desató reacciones tras protagonizar inesperado error en la celebración del título de la Bundesliga.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luis Díaz se volvió viral tras levantar al revés el trofeo de campeón de la Bundesliga.
Así fue el divertido momento de Luis Díaz con el trofeo de la Bundesliga. (Foto: AFP)

Luis Díaz se apoderó recientemente de las tendencias en redes sociales tras protagonizar un inesperado momento durante la celebración del título obtenido con el equipo donde juega internacionalmente.

El delantero colombiano, quien actualmente hace parte del Bayern Munich, recibió este sábado el trofeo que acredita al club como campeón de la Bundesliga.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Luis Díaz durante la celebración del título de la Bundesliga?

Aunque la celebración estuvo llena de emoción por parte de los jugadores y la afición, uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por el futbolista colombiano justo cuando recibió el trofeo.

Luis Díaz se volvió viral tras levantar al revés el trofeo de campeón de la Bundesliga.
Así fue el divertido momento de Luis Díaz con el trofeo de la Bundesliga. (Foto: AFP)

Y es que Luis Díaz fue el encargado de levantar el tradicional disco plateado que entrega la Bundesliga al campeón. Sin embargo, al momento de alzarlo frente al público y sus compañeros, lo tomó al revés, detalle que rápidamente generó risas entre quienes estaban presentes.

Artículos relacionados

En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa al colombiano levantando el trofeo mientras algunos de sus compañeros reaccionan entre risas al notar lo ocurrido.

Segundos después, Luis Díaz se dio cuenta del error y decidió girar el trofeo correctamente mientras continuaba celebrando con el resto del equipo.

El momento no tardó en hacerse viral y cientos de usuarios comenzaron a reaccionar en redes sociales con diferentes comentarios sobre la divertida situación.

“El campeón carga el trofeo como quiera” y “Lo celebró dos veces”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios acompañados de emojis de risa.

¿Cómo anunciaron Luis Díaz y Geraldine Ponce el nacimiento de su hijo?

Además del momento viral durante la celebración del campeonato, recientemente Luis Díaz también fue noticia por un tema relacionado con su vida personal.

Artículos relacionados

A través de una emotiva publicación en redes sociales, el futbolista y su esposa Geraldine Ponce compartieron con sus seguidores la llegada de su tercer hijo.

Luis Díaz se volvió viral tras levantar al revés el trofeo de campeón de la Bundesliga.
Así fue el divertido momento de Luis Díaz con el trofeo de la Bundesliga. (Foto: AFP)

La noticia generó múltiples reacciones entre sus fanáticos, pues se trata del primer niño de la pareja luego de tener dos hijas.

Luis Díaz y Geraldine Ponce llevan más de una década de relación y frecuentemente comparten algunos momentos familiares en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ayda Valencia contactó a Yulixa Toloza por canalización Viral

Ayda Valencia habló sobre Yulixa Toloza y preocupó con su revelación: “No siento su energía”

Ayda Valencia reveló que se intentó comunicar con Yulixa Consuelo Toloza y lo que sintió es desalentador.

J Balvin genera controversia por supuesto trato hacia mexicanos J Balvin

J Balvin protagoniza una nueva ‘funa’ por su supuesto trato en contra de los mexicanos

J Balvin se vuelve a ver en medio de una polémica tras homenaje a un rapero mexicano, recibiendo las criticas del C Tangana.

Le quitaron la vida al cantante español Matías de Paula Talento internacional

¡Luto en la música! Le quitaron la vida a famoso cantante español: esto se sabe

El reconocido cantante se encontraba en un espacio público cuando sufrió el atentado: autoridades dieron su primer informe.

Lo más superlike

Arelys Henao compartió conmovedor momento con Sonia Restrepo Yeison Jiménez

Sonia Restrepo rompió en llanto tras emotivo encuentro con Arelys Henao: “Una guerrera”

Arelys Henao y Sonia Restrepo protagonizaron emotivo momento tras homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra.

Karina García y Kris R causaron furor tras recrear viral de la paisa. Karina García

Así reaccionó Kris R al fuerte reclamo que le hizo Karina García en pleno aeropuerto: “me mentiste”

La Segura habló de Mariana y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. La Segura

La Segura no se guardó nada y criticó fuerte a Mariana Zapata tras situación con Juanda Caribe

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?