Luis Díaz causó sensación tras protagonizar inesperado error en la celebración del título del Bayern

Luis Díaz se apoderó recientemente de las tendencias en redes sociales tras protagonizar un inesperado momento durante la celebración del título obtenido con el equipo donde juega internacionalmente.

El delantero colombiano, quien actualmente hace parte del Bayern Munich, recibió este sábado el trofeo que acredita al club como campeón de la Bundesliga.

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¿Qué pasó con Luis Díaz durante la celebración del título de la Bundesliga?

Aunque la celebración estuvo llena de emoción por parte de los jugadores y la afición, uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por el futbolista colombiano justo cuando recibió el trofeo.

Así fue el divertido momento de Luis Díaz con el trofeo de la Bundesliga. (Foto: AFP)

Y es que Luis Díaz fue el encargado de levantar el tradicional disco plateado que entrega la Bundesliga al campeón. Sin embargo, al momento de alzarlo frente al público y sus compañeros, lo tomó al revés, detalle que rápidamente generó risas entre quienes estaban presentes.

En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa al colombiano levantando el trofeo mientras algunos de sus compañeros reaccionan entre risas al notar lo ocurrido.

Segundos después, Luis Díaz se dio cuenta del error y decidió girar el trofeo correctamente mientras continuaba celebrando con el resto del equipo.

El momento no tardó en hacerse viral y cientos de usuarios comenzaron a reaccionar en redes sociales con diferentes comentarios sobre la divertida situación.

“El campeón carga el trofeo como quiera” y “Lo celebró dos veces”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios acompañados de emojis de risa.

¿Cómo anunciaron Luis Díaz y Geraldine Ponce el nacimiento de su hijo?

Además del momento viral durante la celebración del campeonato, recientemente Luis Díaz también fue noticia por un tema relacionado con su vida personal.

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A través de una emotiva publicación en redes sociales, el futbolista y su esposa Geraldine Ponce compartieron con sus seguidores la llegada de su tercer hijo.

Así fue el divertido momento de Luis Díaz con el trofeo de la Bundesliga. (Foto: AFP)

La noticia generó múltiples reacciones entre sus fanáticos, pues se trata del primer niño de la pareja luego de tener dos hijas.

Luis Díaz y Geraldine Ponce llevan más de una década de relación y frecuentemente comparten algunos momentos familiares en sus redes sociales.