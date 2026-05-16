Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

J Balvin protagoniza una nueva ‘funa’ por su supuesto trato en contra de los mexicanos

J Balvin se vuelve a ver en medio de una polémica tras homenaje a un rapero mexicano, recibiendo las criticas del C Tangana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
J Balvin genera controversia por supuesto trato hacia mexicanos
J Balvin enfrenta ola de críticas por supuesto gesto hacia mexicanos. (AFP/ Meg Oliphant)

El artista colombiano, J Balvin, está nuevamente en medio de una nueva polémica, pues los internautas saben que “sale de una funa, para estar en otra” y este caso está sacudiendo las redes sociales, especialmente en México.

Artículos relacionados

Precisamente, el paisa ha estado en estos días en ese país en donde ha podido interactuar con sus fans y en donde dio su concierto, en el cual ofreció unas palabras en homenaje a Milkman, un rapero mexicano que falleció en febrero luego de durar días hospitalizado.

Sin embargo, aunque las intenciones de J Balvin eran unas al ofrecer una dedicatoria al rapero, salieron varios personajes a refutar su mensaje, e incluso un cantante español bastante conocido.

Artículos relacionados

Esto, se viralizó inmediatamente en redes sociales, en donde están cuestionando y criticando al cantante paisa, porque siempre está en medio de polémicas por sus palabras o actitudes.

¿Cómo empezó la funa contra J BALVIN en México?

A través de redes sociales, subieron un clip de J Balvin en su concierto en México, en donde aprovechó para ofrecerle unas palabras al rapero Milkman:

"No me pude despedir de ti, pero estoy aquí en tu tierra querida, México, mandándote todo el amor. Mi agradecimiento por lo que hiciste por nosotros, por la cultura, por el género, por presentarme al reggaetón mexa”.

J Balvin enfrenta ola de críticas por supuesto gesto hacia mexicanos
J Balvin quedó envuelto en nueva controversia durante visita a México. (AFP/ Amy Sussman)

Además, dio un mensaje sobre aprovechar la vida y lo que hoy tenemos, antes de que sea demasiado tarde, precisamente porque no se sabe qué pueda pasar mañana.

Luego de que el video saliera a la luz, el cantante español C Tangana no dudó en comentar la publicación y escribir en contra de J Balvin: “Si hablamos de cómo le trataste en vida, se te cae el circo, payaso.”

Artículos relacionados

¿Por qué C tangana le tiró a J Balvin?

Apenas el cantante español C Tangana hizo este comentario, las redes sociales estallaron y empezaron a compartir el pantallazo de cómo se refirió hacia J Balvin.

J Balvin quedó envuelto en nueva controversia durante visita a México
J Balvin genera controversia por supuesto trato hacia mexicanos. (AFP/ Matt Winkelmeyer)

De hecho, esto destapó más cosas, ya que el famoso artista e ilustrador mexicano Daniel V, conocido como Lil Mister P también se despachó en contra del colombiano, porque según él, Balvin no trataría muy bien a los mexicanos y reveló un mensaje: “Tú eres mexicano, es diferente”.

Aunque no se sabe de quién es este chat, el artista misterioso practicante insinuó que “ondean la bandera llamándose hermanos latinos”.

Hasta el momento, J Balvin no ha dicho nada sobre el tema y C Tangana no justificó su comentario, ni dio detalles de qué sabe sobre el supuesto trato del colombiano hacia el rapero fallecido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ayda Valencia contactó a Yulixa Toloza por canalización Viral

Ayda Valencia habló sobre Yulixa Toloza y preocupó con su revelación: “No siento su energía”

Ayda Valencia reveló que se intentó comunicar con Yulixa Consuelo Toloza y lo que sintió es desalentador.

Le quitaron la vida al cantante español Matías de Paula Talento internacional

¡Luto en la música! Le quitaron la vida a famoso cantante español: esto se sabe

El reconocido cantante se encontraba en un espacio público cuando sufrió el atentado: autoridades dieron su primer informe.

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans Karol G

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans en México

Karol G se viralizó tras un encuentro con seguidores en México, protagonizando un momento que generó reacciones.

Lo más superlike

Valeria Aguilar impactó a seguidores con llamativa publicación Influencers

Valeria Aguilar causa revuelo tras sugestiva foto: estas fueron las reacciones

Valeria Aguilar compartió en sus redes una sugestiva foto y recibió polémicas reacciones que ella misma respondió.

Comparan a Alejandro Estrada con Julián Trujillo Alejandro Estrada

Comparan a Alejandro Estrada de La casa de los famosos con Julián Trujillo: esta es la razón

El romántico gesto de Luis Alfonso con su esposa que derritió las redes en los premios Nuestra Tierra. Premios Nuestra Tierra

Luis Alfonso causó revuelo por inesperado gesto con su esposa en Premios Nuestra Tierra, ¿qué hizo?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?