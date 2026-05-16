J Balvin protagoniza una nueva ‘funa’ por su supuesto trato en contra de los mexicanos

El artista colombiano, J Balvin, está nuevamente en medio de una nueva polémica, pues los internautas saben que “sale de una funa, para estar en otra” y este caso está sacudiendo las redes sociales, especialmente en México.

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Precisamente, el paisa ha estado en estos días en ese país en donde ha podido interactuar con sus fans y en donde dio su concierto, en el cual ofreció unas palabras en homenaje a Milkman, un rapero mexicano que falleció en febrero luego de durar días hospitalizado.

Sin embargo, aunque las intenciones de J Balvin eran unas al ofrecer una dedicatoria al rapero, salieron varios personajes a refutar su mensaje, e incluso un cantante español bastante conocido.

Esto, se viralizó inmediatamente en redes sociales, en donde están cuestionando y criticando al cantante paisa, porque siempre está en medio de polémicas por sus palabras o actitudes.

¿Cómo empezó la funa contra J BALVIN en México?

A través de redes sociales, subieron un clip de J Balvin en su concierto en México, en donde aprovechó para ofrecerle unas palabras al rapero Milkman:

"No me pude despedir de ti, pero estoy aquí en tu tierra querida, México, mandándote todo el amor. Mi agradecimiento por lo que hiciste por nosotros, por la cultura, por el género, por presentarme al reggaetón mexa”.

J Balvin quedó envuelto en nueva controversia durante visita a México. (AFP/ Amy Sussman)

Además, dio un mensaje sobre aprovechar la vida y lo que hoy tenemos, antes de que sea demasiado tarde, precisamente porque no se sabe qué pueda pasar mañana.

Luego de que el video saliera a la luz, el cantante español C Tangana no dudó en comentar la publicación y escribir en contra de J Balvin: “Si hablamos de cómo le trataste en vida, se te cae el circo, payaso.”

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¿Por qué C tangana le tiró a J Balvin?

Apenas el cantante español C Tangana hizo este comentario, las redes sociales estallaron y empezaron a compartir el pantallazo de cómo se refirió hacia J Balvin.

J Balvin genera controversia por supuesto trato hacia mexicanos. (AFP/ Matt Winkelmeyer)

De hecho, esto destapó más cosas, ya que el famoso artista e ilustrador mexicano Daniel V, conocido como Lil Mister P también se despachó en contra del colombiano, porque según él, Balvin no trataría muy bien a los mexicanos y reveló un mensaje: “Tú eres mexicano, es diferente”.

Aunque no se sabe de quién es este chat, el artista misterioso practicante insinuó que “ondean la bandera llamándose hermanos latinos”.

Hasta el momento, J Balvin no ha dicho nada sobre el tema y C Tangana no justificó su comentario, ni dio detalles de qué sabe sobre el supuesto trato del colombiano hacia el rapero fallecido.