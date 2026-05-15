Luis Alfonso causó revuelo por inesperado gesto con su esposa en Premios Nuestra Tierra, ¿qué hizo?

El cantante de música popular Luis Alfonso causó revuelo en redes sociales tras el gesto que tuvo con su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, al llegar a los Premios Nuestra Tierra 2026.

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¿Por qué Luis Alfonso generó reacciones tras gesto con su esposa en los Premios Nuestra Tierra?

En la noche del 14 de mayo, varios artistas se reunieron en la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra, que se llevó a cabo en el Teatro Colsubsidio.

Luis Alfonso compartió un video en su cuenta de TikTok en el que aparece junto a personas de su equipo de trabajo y su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín.

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En el clip, todos se muestran elegantes para asistir a la ceremonia mientras caminan al ritmo de la exitosa canción Conteo de Don Omar.

Luis Alfonso sorprendió con tierno gesto hacia su esposa en Premios Nuestra Tierra. (Foto: Canal RCN)

“Salte que va pasando mi combo”, escribió el cantante de música popular para acompañar la publicación. Sin embargo, hubo un gesto que llamó especialmente la atención de los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales.

¿Cuál fue el gesto de Luis Alfonso con su esposa que fue muy comentado?

En el video se puede observar que Luisa Fernanda Pulgarín luce un vestido largo con una apertura profunda en la pierna. Por esta razón, Luis Alfonso sostiene esa parte del vestido mientras caminan, evitando que ella se tropiece.

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Tras este gesto, los usuarios no pararon de comentar y reaccionar en redes sociales.

“Doña Luisa, a su marido lo amo”, escribió una usuaria.

“Cómo le sostiene el vestido” y “Ameee”, fueron otros de los comentarios publicados, incluso acompañados con capturas de pantalla del momento exacto del gesto.

Luis Alfonso sorprendió con tierno gesto hacia su esposa en Premios Nuestra Tierra. (Foto: Canal RCN)

“Con todo el respeto señora Luisa… pero a su marido lo amamos”, fue otro de los mensajes que dejaron los seguidores del artista.

Luis Alfonso no solo es reconocido por su música, sino también por el carisma que suele mostrar en redes sociales y por la relación que mantiene con la creadora de contenido y vestuarista.

La pareja ha mostrado públicamente diferentes momentos de su vida juntos y, según han compartido, llevan más de nueve años de relación y fruto de esa unión tienen tres hijos.