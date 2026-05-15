El pasado 14 de mayo se llevaron a cabo los Premios Nuestra Tierra 2026 en donde el fallecido artista Yeison Jiménez fue protagonista tras llevarse cuatro galardones.

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¿Cuál fue el mensaje de Ciro Quiñónez tras los Premios Nuestra Tierra en honor a Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez desde el cielo sigue cosechando premios y reconocimientos, esto quedó en evidencia en los Premios Nuestra Tierra en donde se llevó los galardones: "Artista Nuestra Tierra del Año", "Mejor Artista Popular", "Mejor Canción de Popular" y la categoría de "Mejor Fandom".

Estos premios los pasaron a recibir Sonia Restrepo, la esposa de Yeison, su hermana Lina Jiménez y su exmánager, Rafael Muñoz, quienes se mostraron agradecidos por todo el cariño del público.

Sonia conmovió a todos con sus palabras a todos los asistentes y ahora en redes sus videos son virales en donde ha tocado millones de corazones.

Asimismo, varios de los colegas y amigos de Yeison Jiménez le dedicaron emotivas palabras en la gala de los premios, uno de ellos Luis Alfonso. No obstante, en redes, Ciro Quiñónez no se quedó callado.

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa del Canal RCN)

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¿Cuál fue el mensaje de Ciro Quiñónez tras los Premios Nuestra Tierra en honor a Yeison Jiménez?

La ausencia de Yeison Jiménez volvió a sentirse con fuerza durante la reciente edición de los Premios Nuestra Tierra. Aunque el artista fue uno de los grandes protagonistas de la noche al llevarse cuatro reconocimientos, para sus seres queridos la gala estuvo marcada por la nostalgia y los recuerdos.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Ciro Quiñónez, amigo cercano del cantante, quien compartió varias fotografías junto a la esposa de Yeison y dejó un mensaje que conmovió a miles de seguidores en redes sociales.

Las palabras de Ciro reflejaron el sentimiento de muchos fanáticos que, pese a celebrar los triunfos del intérprete, no pudieron evitar recordar el vacío que dejó su partida hace cuatro meses.

Ayer fue una gran noche, pero se sintió triste y diferente. 4 premios, mi aventurero. Anoche nos hiciste sentir más orgullosos que nunca, pero también nos hiciste mucha falta.

Las imágenes junto a la esposa de Yeison también llamaron la atención de los seguidores, quienes destacaron la fortaleza de la familia del cantante en medio de una noche cargada de emociones, homenajes y recuerdos.

Tu legado sigue ganando y nosotros seguimos extrañándote.



Estas palabras de Ciro y las fotos de Sonia Restrepo sosteniendo los premios de su pareja, a quien llamó su 'ángel', han conmovido a muchos, quienes le han aplaudido su fortaleza.